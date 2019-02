Erleben Sie am Valentinstag die freche Komödie "Love Machine" im Mozartkino (18.30 Uhr) - bei Vorlage der SN-Card gibt's einen 1+1-gratis-Vorteil auf die Kinokarte!

In "Love Machine", der frechen Komödie unter der Regie von Andreas Schmied, spielt Thomas Stipsits den ambitionslosen Musiker Georgy Hillmaier, dessen schönes Loserleben in der tingelnden Zwei-Mann-Band weiterhin ruhig so hätte dahingehen können.

Wäre er nicht aus seiner Wohnung delogiert worden und der Bandkumpel durch plötzlichen Herztod gestorben. Akku hat auch nur mehr 8%. Georgy kommt bei seiner Schwester Gitti unter, die sich als Beautyberaterin und Waxingspezialistin verdingt. Nach anfänglicher Skepsis unterstützt sie ihn auch bei seiner neuen Geschäftsidee und beginnt, Georgy als Callboy an ihre Kundinnen zu vermitteln. Das Geschäft brummt und alles scheint in Ordnung mit dem neuen Leben. Bis er sich in die ausgerechnet in Sexdingen komplizierte Fahrlehrerin Jadwiga (Claudia Kottal) verliebt. Georgy muss sich entscheiden - für die Liebe oder den Beruf. Glaubt er.

Anzeige

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf die Kinokarten für den neuen Film "Love Machine" am Valentinstag, dem 14. Februar, um 18.30 Uhr im Mozartkino Salzburg.

Kartenreservierung & Infos:

Mozartkino Salzburg

Kaigasse 33, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 84 22 22

www.mozartkino.at

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN