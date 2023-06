"Nostalgia" im Mozartkino

Das Thriller-Drama "Nostalgia" ist ab 9. Juni im Mozartkino Salzburg zu sehen. Der Film wurde für die Goldene Palme in Cannes 2022 nominiert und war Italiens Beitrag für den Oscar® 2023. Sie erhalten mit Ihrer SN-Card einen 1+1-gratis-Vorteil auf die Kinovorstellungen im Mozartkino im Zeitraum: 9. bis 11. Juni.

Nach 40 Jahren kehrt Felice in seine Heimatstadt Neapel zurück, um seine Mutter ein vielleicht letztes Mal zu sehen. Dort angekommen, begibt er sich auf eine Reise zum Ort seiner Jugend, einem Viertel im heutigen Neapel, aus dem die Gefahr nie ganz verschwand.

"Nostalgia" war der italienische Beitrag für den Oscar® 2023 und lief im Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes. Der Film erzählt eindringlich das Schicksal eines sensiblen, sanftmütigen Mannes, dessen Rückkehr in seine Heimatstadt eine Nostalgie in ihm auslöst, der er sich nicht entziehen kann. Seine Vergangenheit und die Mafia scheinen nur darauf gewartet zu haben, ihn endlich einzuholen. Gleichzeitig zeigt "Nostalgia" ein einfühlsames Bild von Neapel mit all seinen romantischen, aber auch hässlichen und brutalen Ecken. Die gleichnamige Buchvorlage von Ermanno Rea ist 2022 im Marix Verlag erschienen.

Filminfos & Trailer

SN-Card-Vorteil:

1+1-gratis-Vorteil auf die Kinotickets - gültig für alle Vorstellungen von "Nostalgia" im Zeitraum 9. bis 11. Juni 2023 im Mozartkino Salzburg (bei Vorlage der SN-Card an der Kinokassa).

Kartenreservierung & Infos:

Mozartkino Salzburg

Kaigasse 33

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 84 22 22

www.mozartkino.at