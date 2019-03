Von Kuba über Mexiko bis Feuerland - erleben Sie filmische Highlights aus Lateinamerika vom 20. bis 31. März im DAS KINO.

Eröffnungsfilm "Yuli"

Das 13. Lateinamerika Filmfestival beginnt am Mittwoch, 20. März, um 19.15 Uhr mit dem mitreißenden biografischen Film "Yuli". Die spanische Regiegröße Icíar Bollaín erzählt vor dem bewegten Hintergrund der Geschichte Kubas der letzten 40 Jahre von einer außergewöhnlichen Karriere und einer bewegenden Familiengeschichte. "Yuli" zeichnet den unglaublichen Lebensweg des kubanischen Tanz-Weltstars Carlos Acosta nach, der ihn von einem armen Vorort in Havanna bis ans Royal Ballett nach London führte.

"Mamacita" - Österreich-Premiere

Im Rahmen der Dokumentarfilm- Reihe "Retratos de familia - Familiengeschichten" wird am Donnerstag, 21. März, ab 20.15 Uhr der mexikanische Dokumentarfilm "Mamacita" gezeigt - in Anwesenheit des Regisseurs José Pablo Estrada Torrescano. Der Regisseur hat dabei seine Großmutter porträtiert, Begründerin eines Beautyimperiums in Mexiko.

Winter in Havanna - Salzburg-Premiere

Vier Menschen, vier Schicksale in einer einzigartigen Stadt. Der auf Städteporträts spezialisierte Wiener Regisseur Walter Größbauer gibt 60 Jahre nach dem Ausrufen der "Kubanischen Revolution" Einblicke in die derzeitige Lebensrealität des eigenwilligen, sozialistischen Inselstaates. Regisseur Walter Größbauer ist am Montag, 25. März, um 20 Uhr bei der Salzburg-Premiere zu Gast und erzählt, warum es seit langen Jahren sein Herzenswunsch war, diesen Film zu drehen.

Infos & Ticket-Reservierung:

DAS KINO

Salzburger Filmkulturzentrum

Giselakai 11

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 873100-15

www.daskino.at/festivals

