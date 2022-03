14. Lateinamerika Filmfestival

Berührende Geschichten, faszinierende Einblicke und beeindruckende Debütfilme: Mit rund 30 Spiel- und Dokumentarfilmen bietet das Festival vom 29. März bis 11. April in 91 Vorstellungen im DAS KINO neue Perspektiven auf einen Filmkontinent, der sich ständig neu erfindet, im heimischen Kinoprogramm jedoch unterrepräsentiert bleibt.

Von 29. März bis 11. April 2022 findet das Lateinamerika Filmfestival bereits zum 14. Mal im Salzburger Filmkulturzentrum DAS KINO statt. Nach Corona-bedingter Verschiebung ist es nun für das biennal stattfindende Festival endlich möglich, den Zuschauer:innen wieder das langersehnte Live-Kinoerlebnis zu bieten. Mit rund 30 Spiel- und Dokumentarfilmen bietet das Festival in 91 Vorstellungen neue Perspektiven auf einen Filmkontinent, der sich ständig neu erfindet, im heimischen Kinoprogramm jedoch unterrepräsentiert bleibt.

Eröffnet wird der Programmreigen am Dienstag, 29. März um 19.15 Uhr mit der argentinischen Krimi-Komödie CRIMINALES COMO NOSOTROS - GLORREICHE VERLIERER. In der Rolle des Underdogs mobilisiert Publikumsliebling Ricardo Darín ein ganzes Dorf, um sich während der Wirtschaftskrise 2001 gegen das korrupte Bankensystem zur Wehr zu setzen.

Spielfilm-Filmhighlights kommen bei dieser Festivalausgabe unter anderem aus bisher wenig bekannten lateinamerikanischen Filmländern: aus Guatemala, der Dominikanischen Republik und Costa Rica:

In LA LLORONA wird von Regisseur Jayro Bustamente gekonnt Politdrama und Geschichtsaufarbeitung mit Magischem Realismus verwoben. CANDELA, die Romanverfilmung von Andrés Farías aus der Dominikanischen Republik, ist ein spannender, queerer Einblick in die verschiedenen Lebensrealitäten der Hauptstadt Santo Domingo. Eine ungewöhnlich kraftvolle und magische Emanzipationsgeschichte erzählt wiederum die schwedisch-costaricanische Regisseurin Nathalie Álvarez Mesén in ihrem Erstlingsfilm CLARA SOLA.

Mit neuen Perspektiven wartet vor allem auch das aktuelle lateinamerikanische Dokumentarfilmschaffen auf. Gleich zwei Beiträge stammen von Regisseurinnen, die in Wien leben: ÉRASE UNA VEZ EN VENEZUELA ist ein augenöffnendes Dokument von Anabel Rodríguez Ríos über den langsamen Untergang eines venezolanischen Dorfes am Maracaibo-See. Malena Martínez Cabrera hat den "peruanischen Che Guevara", HUGO BLANCO, wiederentdeckt und ihm ein filmisches Denkmal gesetzt. Beide Filmschaffenden werden in Salzburg zu Gast sein.

Festival de Cine Latino

14. Lateinamerika Filmfestival

29. März - 11. April 2022

Salzburger Filmkulturzentrum DAS KINO

Giselakai 11 • 5020 Salzburg

