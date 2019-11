Am Samstag, 30. November, findet der letzte Filmblock "Snow" im Stadtkino Hallein statt. Um 18 und 20 Uhr sind dabei jeweils die Kurzfilme "The Collective", "Der Tiroler und sein Piefke" sowie "Through Darkness" zu sehen.

Im Rahmen der Alp-Con CinemaTour treffen Sport- und Outdoorfilmfans charismatische Athleten, die sich in entlegenen Winkeln auf die Suche nach neuen Herausforderungen begeben. In drei Blöcken (Bike, Mountain, Snow) werden einige der besten Sport- und Outdoorfilme der Welt gezeigt.

Am Samstag, 30. November, findet der letzte Filmblock "Snow" im Stadtkino Hallein statt. Um 18 und 20 Uhr sind dabei jeweils die Kurzfilme "The Collective", "Der Tiroler und sein Piefke" sowie "Through Darkness" zu sehen.

THE COLLECTIVE

The Faction Collective kommt nach ihrem preisgekrönten Meisterwerk "This is Home" dieses Jahr mit ihrem zweiten Full Movie. "The Collective" ist ein Skifilm, der nicht nur das Team rund um Faction Ski präsentiert, welches zu den erfolgreichsten des Freeski Zirkus zählt, sondern auch eine schöne Auswahl der Möglichkeiten des Skifahrens zeigt.

DER TIROLER UND SEIN PIEFKE

Von der "Piefke Saga" inspiriert, bringt MIDIAFILM dieses Jahr den Skifilm "Der Tiroler und sein Piefke". Es ist ein humorvolles Portrait über die beiden Skifahrer Roman Rohrmoser und Felix Wiemers, die einen genialen Winter in den Tiroler Bergen genießen - mit herkunftsbedingten Missverständnissen.

THROUGH DARKNESS

Oberhalb des Polarkreises versteckt sich die Sonne über die Wintermonate hinter dem Horizont. In den Bergen um Tromso macht sich die Snowboarderin Manuela Mandl und Melissa Brandnermit ihren Freunden auf die Suche nach Erkenntnissen ohne Tageslicht. Hier gibt es keine Ablenkung, der eigene Rhythmus ändert sich und gewohnte Denkmuster stehen zur Disposition.

Mehr Infos: https://alp-con.net/cinematour/snow-filmblock/

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten für beide Filmvorstellungen vom Alp-Con Cinematour Filmblock "Snow" am 30. November 2019 (18.00 & 20.00 Uhr) um 12 Euro statt 14 Euro - gültig für zwei Personen pro SN-Card.

Infos & Kartenreservierung:

Stadtkino Hallein

Kuffergasse 2

5400 Hallein

Tel.: +43 6245 / 80 6 14

www.kino-theater.at

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN