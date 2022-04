Wie kein anderes Album transportiert Buena Vista Social Club das Lebensgefühl Kubas und genießt Kultstatus. Im Rahmen des 14. Lateinamerika Filmfestivals ist der Film am 6. und am 10. April im DAS KINO in Salzburg zu sehen.

SN/das kino „Buena Vista Social Club“ ist ein Dokumentarfilm von Wim Wenders, der das gleichnamige Musikprojekt thematisiert.

Regisseur Wim Wenders begegnete auf einer Kubareise den Musikern des Buena Vista Social Club und begleitete sie mit seiner Kamera auf ihrem Weg von der Vergessenheit hin zu Weltruhm: eine Liebeserklärung an die Musik und das Lebensgefühl, das sich seither auf Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt übertragen. Als besonderes Highlight wird der Film im Rahmen des Lateinamerika Filmfestivals mit dem neu restaurierten 35mm-Filmprojektor vorgeführt. Der kubanische Film wird am Mittwoch, dem 6. April um 20 Uhr (mit einer Einführung von SN-Kulturredakteur Bernhard Flieher) sowie am Sonntag, dem 10. April um 11.30 in einer Matinee-Vorstellung, gezeigt. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen beim Lateinamerika-Filmfestival im DAS KINO

für die Karten nur 8 Euro statt 10 Euro (nur bei Vorlage der SN-Card). Infos & Ticket-Reservierung:

Salzburger Filmkulturzentrum

DAS KINO

Giselakai 11

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 873100-15

www.daskino.at/festivals Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.