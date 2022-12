"Der Fuchs" von Adrian Goiginger & "Sturm am Manaslu" von Reinhold Messner feiern im Jänner im DAS KINO Premieren.

Endlich ist es soweit: Der lang erwartete, neue Film von Salzburger Erfolgsregisseur Adrian Goiginger feiert am Samstag, 7. Jänner 2023, im DAS KINO seine Österreich-Premiere. Adrian Goiginger wird den Film gemeinsam mit seinem Filmteam präsentieren. Zu Gast sind unter anderem Simon Morzé, Karl Markovics, Adriane Gradziel - die Moderation übernimmt Publikumsliebling Verena Altenberger. "Der Fuchs" ist, ähnlich wie Goigingers Filmdebüt "Die beste aller Welten", ein sehr persönlicher Film. Goiginger erzählt in dem historischen Drama die Geschichte seines Urgroßvaters Franz Streitberger, ein Bauernbub aus dem Pinzgau, der im 2. Weltkrieg an die Front geschickt wird. Ein kleiner Fuchs wird in dieser Zeit sein treuer Freund und Begleiter.

Hoher Besuch steht auch tags darauf ins Haus: Reinhold Messner höchstpersönlich präsentiert am Sonntag, 8. Jänner, um 16 Uhr seinen aktuellen Film "Sturm am Manaslu". 50 Jahre nach der legendären Tiroler Himalaya-Expedition 1972 treffen sich die Überlebenden, darunter Messner selbst und erinnern sich gemeinsam an diese Grenzerfahrung in Nepal.

Termine:

Premiere "Der Fuchs"

Sa., 7. Jänner 2023, 12.30 Uhr

Zusatzvorstellungen "Der Fuchs"

So., 8. Jänner 2023, 12.30 Uhr

Sa., 14. Jänner 2023, 19.30 Uhr

So., 15. Jänner 2023, 11 Uhr

Premiere "Sturm am Manaslu"

So., 8. Jänner, 16.00 und 19.00 Uhr

SN-Card-Vorteile:

Sie und eine Begleitperson zahlen für die Karten nur jeweils 8 Euro (statt 10 Euro) (nur bei Vorlage der SN-Card). Am SN-Kinomontag nur 6 Euro statt 10 Euro.

Kartenreservierung:

DAS KINO - Salzburger Filmkulturzentrum

Giselakai 11, 5020 Salzburg

Tel. +43 662 / 873100 -15

Webticket unter www.daskino.at

