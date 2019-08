Im Rahmen der Ausstellung "Fly Me to the Moon. 50 Jahre Mondlandung" zeigt das Salzburger Filmkulturzentrum DAS KINO von 3. bis 8. September in Kooperation mit dem Museum der Moderne Salzburg Filme zum Thema Mond unterm Sternenhimmel

Zum Wiedersehen gibt es die Science-Fiction-Klassiker "2001. A Space Odyssey" von Stanley Kubrik und "The Man Who Fell to Earth" mit Popstar David Bowie. Die erste Mondlandung vor 50 Jahren zeigt der neue Film "First Man" mit Ryan Gosling als Neil Armstrong. "Hidden Figures" porträtiert die ersten Wissenschafterinnen in der NASA. Der Stummfilmklassiker von Fritz Lang "Frau im Mond" ist ebenso Teil des Programms wie Woody Allens filmischer Ausflug in die magischen 1920er-Jahre mit "Magic in the Moonlight".

Alle Filme werden in Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt!

Programm

• Dienstag, 3. September 2019: The Man Who Fell to Earth (OmU)

• Mittwoch, 4. September 2019: Frau im Mond

• Donnerstag, 5. September 2019: Hidden Figures (OmU)

• Freitag, 6. September 2019: Magic in the Moonlight (OmU)

• Samstag, 7. September 2019: 2001: A Space Odyssey (OmU)

• Sonntag, 8. September 2019: First Man (OmU)

Mondscheinkino

Open-Air-Kino am Mönchsberg

3. bis 8. September 2019

20.30 Uhr

Museum der Moderne Salzburg, Skulpturenterrasse

(bei Schlechtwetter im Auditorium)

SN-Card-Vorteil:

Für SN-Card-Inhaber gibt es einen ermäßigten Eintrittspreis von 6 Euro statt 8 Euro (nur bei Vorlage der SN-Card).

Infos & Kartenreservierung:

DAS KINO

Giselakai 11

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 31 00

www.daskino.at/events/specials/mondscheinkino/



Quelle: SN