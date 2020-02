Anlässlich der Premiere von ELFIE SEMOTAN - PHOTOGRAPHER am Donnerstag, 5. März 2020 um 20.15 Uhr sind Elfie Semotan und Regisseur Joerg Burger zu Gast im DAS KINO Salzburg.

Elfie Semotan ist seit den 1980er-Jahren eine der begehrtesten und eigenwilligsten Modefotografinnen der Welt. Seit mehr als einem halben Jahrhundert arbeitet Semotan erfolgreich an der Schnittstelle von Kunst-, Mode- und Werbefotografie. Viele ihrer Fotos für Werbekampagnen wie Palmers oder Römerquelle sind legendär geworden. "ELFIE SEMOTAN - PHOTOGRAPHER" von Regisseur Joerg Burger ist eine Hommage - nicht nur an eine große Künstlerin, sondern auch an die Passion des Fotografierens selbst.

Nach dem Film kommen Günter Mayr, der Leiter der Galerie der Stadt Wels und Anne Bauchinger (offscreen) mit der weltbekannten Fotografin und dem Regisseur ins Gespräch.

Fotografien von Elfie Semotan sind derzeit im Museum der Moderne Salzburg im Rahmen der Ausstellung "Die Spitze des Eisbergs" zu sehen (noch bis 13. April 2020).

SN-Card-Vorteil:

Tickets für den Filmbesuch mit SN-Card: 8 Euro (statt 10 Euro).

Pro SN-Card zwei rabattierte Tickets möglich!

Kartenreservierung:

DAS KINO - Salzburger Filmkulturzentrum

Giselakai 11

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 873 100-15

Weitere Infos: https://www.daskino.at/events/premieren/

