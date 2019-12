Erleben Sie am 19. Dezember den unendlichen Spirit des Winters auf der ganzen Welt, von den Colorado Rockies bis zum Dach der Alpen, von den Steilhängen des Jackson Hole Mountain Resort bis zur Mustang Powder Lodge in den Monashee Mountains in British Columbia.

Jedes Jahr erwarten Generationen von Ski- und Snowboardbegeisterten den kommenden Winter mit Sehnsucht, und nach sieben Jahrzehnten Ski Kino kann Warren Miller Entertainment bestätigen, dass die Freuden des Winters ewig sind. Bei der Warren Miller Ski Filmtour sind bildgewaltige Abfahrten von Weltklasse-Freeride-Athleten, von den Bergen British Columbias über die steilen Hänge der Rockies in Colorado bis hin zum Dach der europäischen Alpen zu sehen - und all das in bester Kinoqualität! Termin: Donnerstag, 19. Dezember 2019, 20.15 Uhr, Mozartkino Salzburg. Trailer und weitere Informationen: www.warrenmiller.eu SN-Card-Vorteil:

