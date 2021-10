Besuchen Sie die Filmpremiere mit Dirigent Christian Thielemann am Samstag, dem 30. Oktober 2021 um 20.30 Uhr im Salzburger Filmkulturzentrum.

Der Film "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt" ist eine dokumentarische Reise durch die Welt der Wagnerianer: Von Venedig über Lettland, Israel, Abu Dhabi und die USA bis nach Japan.

Im Zentrum des Films steht das Festspielhaus in Bayreuth und die Arbeit hinter den Kulissen. Katharina Wagner, Ur-Enkelin des Komponisten, Künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Festspiele gibt exklusive Einblicke in ihre Probenarbeit, erzählt, wie es ist, Regie zu führen. Dirigent Christian Thielemann nimmt uns mit in den mystischen Bayreuther Orchestergraben.

Anlässlich der Österreich-Premiere des Films sind Dirigent Christian Thielemann sowie Regisseur Axel Brüggemann am Samstag, 30. Oktober 2021 um 20.30 Uhr zu Gast im DAS KINO. Moderation: Hannes Eichmann.

Weitere Vorstellungen:

• Sonntag, 31. Oktober 2021 um 15.30 Uhr

• Montag, 1. November 2021 um 15.30 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Kinokarten um nur 6 Euro (statt 8 Euro).

Reservierungen:

DAS KINO - Salzburger Filmkulturzentrum

Giselakai 11

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 31 00 15

E-Mail: office@daskino.at

www.daskino.at

Mehr Infos finden Sie hier.

Über die SN-Card

