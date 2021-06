Das zentrale Thema der Outdoor-Filmtour ist die Leidenschaft für die Berge, die Solidarität über Grenzen hinweg und das Kulturgut Alpinismus - am Samstag, dem 5. Juni um 19.15 Uhr im Mozartkino Salzburg live zu sehen.

Im Fokus des Festivals stehen fünf Filme, die von den Werten der Menschen berichten, die von den Bergen geprägt wurden. Das außergewöhnliche Programm erzählt auf unterhaltsame Weise von den Alpen, den Bergen der Welt und von dem, was man dort tun und lassen kann.

Zu sehen sind folgende fünf Filme:

• "Lifelines: The Story of two friends":

Obwohl sich die Wege der Ausnahme-Alpinisten und Freunde Roger Schäli und Stephan Siegrist zwischenzeitlich trennten, verbinden das Klettern und die Berge die beiden Schweizer jedoch bis heute. Der Film dokumentiert nicht nur eine schwierige Erstbegehung im Berner Oberland, sondern auch die Wiedergeburt einer verloren geglaubten Freundschaft.

• "Building Bridges"& Making Of Building Bridges:

Hoch über dem Monument Valley, im Heiligen Land der Navajo Indianer, umkreisen sich zwei Heißluftballons. Es scheint, als würden sie miteinander tanzen, verbunden durch ein schmales Band: eine Highline, auf der Niklas Winter balanciert. Auch das spannende Making Of wird gezeigt.

• "Ski Vacation"

Ein brasilianisches Pärchen verschlägt es während eines Ski-Trips nach Obergurgl. Dort begegnet man ihnen mit Skepsis, aber auch mit herbem Charme.

• "In Between":

Bei Temperaturen von minus 40 Grad Celsius filmte Steinmann Moschusochsen in ihrer rauen, unendlich weiten Welt der Arktis.

• "Hermann Huber":

Eine Hommage an eine lebende Legende, die sich Begeisterung, Neugier und Tatendrang stets bewahrt hat.

Termin:

Alpen Film Festival

Samstag, 5. Juni 2021

19.15 Uhr

Mozartkino Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen für das Alpen Film Festival nur 12 Euro (statt 17 Euro).

Kartenreservierung & Infos:

Mozartkino Salzburg

Kaigasse 33

5020 Salzburg

Telefon: +43 662 / 84 22 22

https://www.mozartkino.at/veranstaltungen/alpen-film-festival/

