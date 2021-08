Lesung & Film im DAS KINO: Schauspielerin Angela Winkler gastiert am Sonntag, dem 15. August 2021 im Salzburger Filmkulturzentrum. Als SN-Card-Inhaber erhalten Sie das Kombiticket zum halben Preis!

Angela Winkler ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen ihrer Generation. Derzeit ist sie in der aktuellen "Jedermann"-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen in der Rolle der Mutter auf dem Domplatz zu bestaunen.

Am Sonntag, 15. August, widmet DAS KINO der legendären Schauspielerin einen ganzen Abend.

Um 16 Uhr wird der Filmklassiker "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" mit ihr in der Titelrolle gezeigt. Um 18.30 Uhr liest Angela Winkler aus ihrem autobiografischen Buch "Mein blaues Zimmer".

Anschließend führt der Leiter des Literaturarchivs, Manfred Mittermayer, mit ihr ein Gespräch. Zum Abschluss wird um 20 Uhr das filmische Porträt "Einfach und Stolz - Die Schauspielerin Angela Winkler" in Anwesenheit des Regisseurs Christoph Rüter präsentiert.

Programm:

Sonntag, 15. August 2021

• 16.00 Uhr: Film "Die verlorene Ehre der Katharina Blum"

• 18.30 Uhr: Lesung Angela Winkler

• 20.00 Uhr: Film "Einfach und stolz - die Schauspielerin Angela Winkler"

