Von 10. bis 12. Mai finden die Afrika-Filmtage im Salzburger Filmkulturzentrum - in Kooperation mit dem Afro-Asiatischen Institut Salzburg - statt. Filme aus Algerien, Äthiopien, Kenia, Somalia und dem Sudan bieten einen spannenden Einblick in die aktuelle Lebensrealität Afrikas. Eröffnet werden die Afrika-Filmtage am Dienstag, 10. Mai, um 19.30 Uhr mit dem berührenden Film "Supa Modo" aus Kenia.

SN/one fine day films „Supa Modo“ - Einführung in das Filmschaffen Kenias: Aylin Basaran

Afrika ist ein vielschichtiger Kontinent - vielen uns aber oft unbekannt und fremd. Die zukunftsträchtigen Ideen, gesellschaftliche Entwicklungen und das große kulturelle Erbe bleiben verborgen. Es findet sich in unseren westlichen Köpfen meist ein sehr einseitiges und enges Bild: Auf der einen Seite sind unsere Vorstellungen geprägt von Armut, Hunger, Perspektivlosigkeit, instabilen Demokratien und Flüchtlingsströmen. Auf der anderen Seite haben sich Bilder von exotischen Urlaubserlebnissen manifestiert.

Mit aktuellen Kinofilmen von zeitgenössischen Filmschaffenden wird ein bewegender Kontrapunkt zu verkürzten Darstellungen und einseitigen Narrativen gesetzt. Bei der Filmauswahl wurden Experten für das Afrikanische Kino ebenso miteinbezogen wie Vertretern der afrikanischen Diaspora in Österreich. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Kinokarte um nur 8 Euro statt um 10 Euro - Rabatt gültig für zwei Personen.

Das Kino

Giselakai 11

5020 Salzburg

Telefon: +43 662 / 87 31 00 15

https://www.daskino.at/events/specials/afrika-filmtage/