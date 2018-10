Alp-Con CinemaTour 2018

Bike, Mountain & Snow: Genießen Sie eine Auswahl der besten Outdoor- und Sportfilme auf der großen Leinwand - diesen Herbst in über 60 Kinos in Österreich, Deutschland und Italien!

Auf der Alp-Con CinemaTour trifft das Publikum auf charismatische Athleten, die sich in entlegenen Winkeln auf die Suche nach neuen Herausforderungen begeben. Die Leidenschaft und Schönheit ihrer Sportart zaubert sich in spektakulären Geschichten auf die große Leinwand.

Die Teilung des Programms in drei unterschiedliche Filmblöcke - BIKE, MOUNTAIN & SNOW - bietet den einzelnen Abenteuern genug Zeit und Raum, sich zu entfalten und den Besucher in ihren Bann zu ziehen. Das Programm ist eine gelungene Mischung aus internationalen Top-Produktionen, meist Featurefilme im Original, kreativen einheimischen Filmemachern und den besten Online-Clips, die mehr als nur einen "Klick" verdient haben. Nicht das "Höher, schneller, weiter" steht im Vordergrund, es sind vielmehr die Erlebnisse, Botschaften und Charaktere, die bewegen und faszinieren. Diese Filme inspirieren und motivieren - Film ab!

Kurzbeschreibungen Filmblöcke:

• BIKE - Filmblock

Darren Berrecloth, Cam Zink, Carson Storch und Tom van Steenbergen erkunden in "North of Nightfall" die unbehagliche Alex Heiberg Insel. In "Gamble" versammeln sich die Top-Stars der Downhill-Szene.

• MOUNTAIN - Filmblock

"Psycho Vertical" beschäftigt sich mit dem komplexen Leben von Andy Kirkpatrick und verwebt dieses mit einer 18-tägigen Solo-Besteigung des El Capitan. "Loved by all" ist eine Kurzdokumentation über Apa Sherpa, der 21 Mal den Mount Everest bestieg.

• SNOW - Filmblock

"Hoji" begleitet den Kanadier Eric Hjorleifson, einen der besten Freeride-Skifahrer der Welt. In "La Grave" erkunden Sam Anthamatten und Johnny Collinson das einzigartige Skigebiet.

Tourtermine 2018



ORT BIKE MOUNTAIN SNOW Mozartkino Salzburg FR, 19.10.2018, 20:15 Uhr MI, 24.10.2018, 20:15 Uhr MI, 31.10.2018, 20:15 Uhr Dieselkino St. Johann/Pongau DO, 01.11.2018, 19:00 Uhr DO, 15.11.2018, 19:00 Uhr DO, 29.11.2018, 19:00 Uhr Stadtkino Hallein DO, 08.11.2018, 20:00 Uhr DO, 15.11.2018, 20:00 Uhr DO, 22.11.2018, 20:00 Uhr Dieselkino Bruck/Großglocknerstraße DO, 01.11.2018, 19:00 Uhr DO, 15.11.2018, 19:00 Uhr DO, 29.11.2018, 19:00 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um 10 Euro statt 12 Euro - gültig für 2 Personen pro SN-Card.

Tickets gibt es in den jeweiligen Kinos vor Ort und/oder online bzw. an der Abendkasse - Sicher dir dein Ticket!

Mehr Infos finden Sie hier.

Quelle: SN