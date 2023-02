Das Salzburger Künstlerkollektiv Zelinzki präsentiert am Donnerstag, 2. März 2023, um 20 Uhr die Musik-Theater-Revue "Zug. Eine Reise mit Erich Kästner".

Für die Revue wurden 14 Gedichte von Erich Kästner von den Musikern Stefan Schubert, Fritz Pürstinger, Markus Peitli und Camillo Mainque Jenny vertont und gemeinsam mit dem Schauspieler, Regisseur und Autor Charly Rabanser inszeniert.

Privates und Politisches aus Kästners Leben verweben sich in dem Stück zu einem Geschichtenteppich. Warnende Parallelen zu unserer Gegenwart sind unübersehbar, denn Erich Kästners Gedichte haben bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Sie rütteln auf, spenden Trost, unterhalten und geben Orientierung in einer chaotischen Zeit!

Mehr Infos gibt es hier.



SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen und eine Begleitperson erhalten das Ticket um nur 25 Euro (statt 28 Euro).

Reservierung & Infos:

DAS KINO Salzburger Filmkulturzentrum

Giselakai 11, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 873100 -15

www.daskino.at/events



