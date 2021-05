Am Mittwoch, dem 19. Mai, feiert DAS KINO mit dem Film "THE HOURS" nicht nur seine Wiedereröffnung, sondern auch zehn Jahre "Filmclub Literatur" mit dem Salzburger Literaturforum Leselampe.

Ein besonderes Highlight ist die Filmreihe "Roma Amor", die wir am Eröffnungswochenende in Kooperation mit den Salzburger Festspielen Pfingsten 2021 präsentieren. In fünf Meisterwerken wie "LA DOLCE VITA - DAS SÜSSE LEBEN" können Sie Rom aus unterschiedlichsten Blickwinkeln im Kino erleben.

Zudem wird Ihnen eine Auswahl jener Filme gezeigt, die es letzten November nicht mehr auf die Leinwand geschafft haben!

DAS KINO ist ab 19. Mai wieder für Sie geöffnet!

Programm:

Do, 20. Mai, 18:30 Uhr: LA GRANDE BELLEZZA

Fr, 21. Mai, 16:30 Uhr: ACCATTONE

Sa, 22. Mai, 16:30 Uhr: ROMA, CITTÀ APERTA

So, 23. Mai, 18:30 Uhr: LA DOLCE VITA

Mo, 24. Mai, 18:30 Uhr: FELLINIS ROMA

Das detaillierte Programm sowie die Möglichkeit für Online-Kauf bzw. Reservierung Ihrer Tickets finden Sie unter: www.daskino.at

#sicherwiederinskino

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten am Kinomontag im DAS KINO den ermäßigten Eintritt von 6 Euro und ansonsten den Kinoeintritt um 8 Euro statt 10 Euro (Tickets direkt an der Kinokassa ab 19. Mai erhältlich).

Kontakt:

Salzburger Filmkulturzentrum

DAS KINO

Giselakai 11

5020 Salzburg

E-Mail: office@daskino.at

facebook: DAS KINO

Kartenreservierung (nur zu den Kassaöffnungszeiten möglich):

Tel.: +43 662 / 87 31 00-15



