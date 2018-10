Gibt es eine gemütlichere Weise, den Sonntag zu beginnen? Zuerst entspannt im Kaffeehaus frühstücken, anschließend im Stadtkino einen Film mit Freunden oder der Familie genießen.

Erleben Sie den etwas anderen Sonntagsausflug, der Sie vom Kaffeehaus direkt in den Kinosessel ins Stadtkino Hallein führt. Erst entspannt in einem der vier charmanten Halleiner Kaffeehäuser frühstücken und anschließend im Stadtkino einen Film genießen - so lässt es sich in einen gemütlichen Sonntag starten!

Das Kombiticket mit "Film und Frühstück" ist im Café am Steg, im Café Mikl, im Café Salitri und im Café Melies um nur 19,90 Euro erhältlich (um eine rechtzeitige Reservierung im Café wird gebeten).

Termine "Film und Frühstück" - Herbst 2018:

So., 14.10.: "Ein Lied in Gottes Ohr"

So., 28.10.: "Zuhause ist es am Schönsten"

So., 11.11.: "Ein Dorf zieht blank"

So., 25.11.: "Verliebt in meine Frau"

Start der Filme, jeweils ab 11.30 Uhr im Stadtkino Hallein.

Selbstverständlich können Sie um 7 Euro auch "nur" die Filme im Stadtkino Hallein ansehen.

Freuen Sie sich auf neue Filme, vier Film-und-Frühstück-Cafés und natürlich wieder schlemmen was das Zeug hält!

SN-Card-Vorteil:

Bei allen "Film und Frühstück"-Terminen gibt's bei Vorlage der SN-Card im Stadtkino Hallein ein gratis Glas Prosecco.

Kontakt & Kartenreservierung:

Stadtkino-Theater Hallein

Kuffergasse 2, 5400 Hallein

Tel.: +43 6245 / 80 6 14

Mail: info@kino-theater.at

Mehr Infos finden Sie hier.

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN