Die TRUMER Privatbrauerei (in Kooperation mit DAS KINO) lädt vom 9. Juli bis 13. August jeden Donnerstag zum Outdoor-Kino-Erlebnis in besonderer Atmosphäre. Mit einer Mischung aus internationalen Filmen aus verschiedenen Genres bildet das TRUMER Sommerkino das Highlight in diesem Sommer!

SN/trumer privatbrauerei „FILM AB“ – auch heuer locken Filmhighlights beim TRUMER Sommerkino.

Gute Nachrichten für alle Filmbegeisterten und TRUMER-Fans: Das beliebte Sommerkino der TRUMER Privatbrauerei findet auch in diesem Jahr statt - nun schon zum achten Mal in Folge. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Sicherheitsauflagen findet das Sommerkino ausschließlich bei Schönwetter statt. Zudem gibt es eine begrenzte Besucheranzahl, um die Einhaltung der Mindestabstände zu gewähren. Tickets für die Filme müssen im Voraus online oder telefonisch reserviert werden. Trotz der Änderungen erwarten die filmbegeisterten Besucher auch in diesem Jahr wieder besondere Filmhighlights: Ob die deutsche Erfolgskomödie "Das perfekte Geheimnis" oder der Oscar preisgekrönte Drama-Crime-Film "Once upon a time… in Hollywood" - für jeden ist etwas dabei. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am 16. Juli: Zugunsten des SOS Kinderdorf Seekirchen findet mit dem Dokumentar-Film "But beautiful" auch eine Benefizveranstaltung statt. Um den nötigen Sicherheitsabstand garantieren zu können, ist die Besucheranzahl im Juli auf maximal 500 Personen pro Vorstellung, im August auf maximal 750 Personen beschränkt. Trumer Sommerkino - Filmprogramm 2020: 9. Juli: "Enkel für Anfänger"

16. Juli: "But Beautiful"  Benefizveranstaltung für das SOS Kinderdorf Seekirchen

23. Juli: "Das perfekte Geheimnis"

30. Juli: "Rettet das Dorf"

6. August: "Once Upon A Time … in Hollywood"

13. August: "Das Wunder von Marseille" Das Areal öffnet bereits um 19 Uhr seine Tore und verwöhnt Sie mit regionalen Schmankerl. Filmstart ist bei Einbruch der Dunkelheit um zirka 21 Uhr. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber inklusive einer Begleitperson erhalten beim Trumer Sommerkino einen Gratis-Getränkegutschein (bei Vorlage der SN-Card beim Eintritt). Die Tickets müssen in diesem Jahr im Voraus online auf www.trumer-sommerkino.at vorreserviert werden, zugeteilte Time-Slots beim Einlass regeln ebenfalls die Besucherströme, um ein unbedenkliches Freiluftkino-Erlebnis zu ermöglichen. Weitere Infos & Kartenreservierung: www.trumer-sommerkino.at

