Gratis zur SN-Kinopremiere

Die "Salzburger Nachrichten" laden am Mittwoch, 20. Juni, zur exklusiven SN-Kinopremiere ins Dieselkino St. Johann (19 Uhr). Gezeigt wird das Komödiendrama "Love, Simon". Reservieren Sie Ihre Freikarten!

Kurzinhalt:

Jeder verdient eine große Liebesgeschichte. Aber für den 17-jährigen Simon Spier ist es etwas komplizierter: Er muss Familie und Freunden noch erzählen, dass er schwul ist, und kennt nicht einmal die Identität des Klassenkameraden, in den er sich online verliebt hat. Beide Probleme zu lösen erweist sich als gleichzeitig unglaublich witzig, angsteinflößend und lebensverändernd. Inszeniert von Greg Berlanti ("Dawson's Creek", "Brothers & Sisters"), geschrieben von Isaac Aptaker und Elizabeth Berger ("This is us") und basierend auf Becky Albertallis hochgelobtem Buch, ist "Love, Simon" eine witzige und herzliche Coming-of-age-Geschichte über die spannende Reise auf der Suche nach sich selbst und der ersten Liebe.

Infos & Trailer:www.LoveSimonKinotickets.at - ab 29. Juni österreichweit nur im Kino!

SN-Card-Vorteil:

Für SN-Card-Inhaber stehen für die exklusive SN-Kinopremiere von "Love, Simon" am Mittwoch, dem 20. Juni 2018, um 19 Uhr im Dieselkino St. Johann im Pongau insgesamt 230 Freiplätze zur Verfügung.

Reservieren Sie Ihren Platz online hier. Die Reservierung gilt als verbindlich. Solange der Vorrat reicht!

