"Hals über Kopf" im Mozartkino

Die neue Komödie mit Otto Jaus und Miriam Fussenegger ist ab Donnerstag, 20. April im Mozartkino Salzburg zu sehen. Mit Ihrer SN-Card erhalten Sie einen 1+1-gratis-Vorteil für alle Kinovorstellungen vom 21. bis 23. April.

Eine turbulente Komödie von Andreas Schmied, in der nichts scheint, wie es ist, und außerdem kommt dann trotzdem alles ganz anders.

"Hals über Kopf" ist eine turbulente Komödie von Regisseur Andreas Schmied, der auch das Drehbuch geschrieben hat - unter anderem mit Otto Jaus, Miriam Fussenegger und August Zirner.

Kurzinhalt: Ella. die reiche Tochter eines korrupten Bankiers, flüchtet am Tag ihrer Hochzeit in den Kofferraum eines Bentleys. Und just diesen Wagen beschließt der schusselige Autodieb Richie zu stehlen. Ella wittert nun ihre Chance, das Verschwinden als Entführung zu inszenieren, um schließlich ihren verbrecherischen Vater ans Messer zu liefern.

