Für schönere Kinomomente!

Nach über 30 Jahren steht im DAS KINO eine Generalsanierung an. Die Technik wird auf den aktuellen Stand gebracht und das Foyer wird barrierefrei. Daher finden ab 5. Juni im DAS KINO am Giselakai keine Kinovorstellungen statt!

Bis 4. Juni werden noch zahlreiche Filmhighlights wie "Der Fuchs" von Adrian Goiginger, die Musikdoku "Hallelujah - Leonard Cohen, A Journey, A Song" und der Oscar-Abräumer "Everything Everywhere All at Once" gezeigt.

Ab 1. Juli ist DAS KINO im OVAL - Die Bühne im EUROPARK zu Gast. An diesem schönen Veranstaltungsort mit modernster Kinotechnik und Klimaanlage präsentiert DAS KINO von Montag bis Samstag das bewährte Filmprogramm.

Im Rahmen der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes wird während der Sommermonate die Technik auf den aktuellen Stand gebracht, das Foyer barrierefrei gestaltet, die Sanitäranlagen erneuert sowie eine Klimaanlage im großen Saal eingebaut.

DAS KINO-Team erwartet Sie im Juli und August im klimatisierten Kinosaal im OVAL im EUROPARK, wo man während der Sanierung zu Gast ist.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen bezahlen für das Kinoticket im OVAL - Die Bühne im EUROPARK nur 9 Euro (statt 11 Euro), am SN-Kinomontag nur 7 Euro (statt 11 Euro).

Mehr Infos: www.daskino.at