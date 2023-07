Kinopremiere: "The Sound of Porsche"

Anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Marke Porsche wurde der Dokumentarfilm "The Sound of Porsche" gemeinsam von Porsche und dem SN-Mediaservice produziert. Für alle Cineast:innen ist die hauseigene Filmdokumentation ab 4. August exklusiv im Mozartkino zu sehen.

Der Film „THE SOUND OF PORSCHE“ zeigt erstmals die starke Verbindung zwischen einer der bekanntesten Automarken der Welt und Salzburg.

Diese rasante Doku widmet sich erstmals den intensiven Verbindungen des Gründers der Sportwagenmarke Porsche, Ferdinand Porsche, und der Marke Porsche zum Bundesland Salzburg und blickt auch in die Zukunft. Aus einem kleinen Familienunternehmen, gegründet in Stuttgart, entstand eine Weltmarke, deren unverwechselbaren Klang die ganze Welt kennt - den "Sound of Porsche".

Filmpremiere: Freitag, 4. August 2023, 18.20 Uhr, Großer Saal Mozartkino.

Dauer: circa 65 Minuten. Weitere Filmvorstellungen bis zum Donnerstag, 10. August 2023.

