"Vorhang auf und Film ab!"

Ab 1. Juli flimmern im DAS KINO und im OVAL im Europark endlich wieder Filme über die große Leinwand!

Zu sehen sind der Berlinale-Gewinnerfilm "Undine" von Christian Petzold, Filme zum Wiedersehen und viele neue Filmstarts im DAS KINO. Eine Vorpremiere des kulinarischen Sommerfilms "Master Cheng in Pohjankjoki" wird im OVAL exklusiv präsentiert.

An den beiden Eröffnungsabenden im DAS KINO am Mittwoch, 1. Juli, und Donnerstag, 2. Juli, prästiert Andrian Goiginger persönlich jeweils um 21.15 Uhr einen seiner Lieblingsfilme. Zu dem Klassiker "Fear and Loathing in Las Vegas" hat er sich mit einem entsprechenden Filmkostum aus dem Film eingekleidet. Wer Lust dazu hat, ist herzlich eingeladen.

SN-Card-Vorteil

SN-Card-Inhaber bezahlen am 1. + 2 Juli im DAS KINO 6 Euro statt 10 Euro. Pro SN-Card sind zwei rabattierte Tickets möglich. Im OVAL gibt es am 1. Juli einen 1+1-gratis-Vorteil bei Vorlage der SN-Card.

Infos & Kartenreservierung:

Tel.: +43 662 / 873 100-15

Programminfos: WWW.DASKINO.AT



