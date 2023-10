Wiedereröffnung DAS KINO

Endlich ist es so weit: Nach einer fast viermonatigen Sanierungsphase des denkmalgeschützten Gebäudes am Giselakai erstrahlt das Salzburger Filmkulturzentrum in neuem Glanz! Ab Freitag, 6. Oktober, heißt es wieder täglich "Film ab". Zum Auftakt wartet am 8. Oktober das Premieren-Highlight "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste".

BILD: SN/POLYFILM Filmpremiere von „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ mit der Regisseurin Margarethe von Trotta am 8. Oktober im DAS KINO. BILD: SN/WOLFGANG ENNENBACH Vicky-Krieps und Tobias-Resch in „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“. BILD: SN/WOLFGANG ENNENBACH Regisseurin Margarethe von Trotta ist zu Gast bei der Filmpremiere am 8. Oktober im Filmkulturzentrum DAS KINO.

Mit einem abwechslungsreichen Filmprogramm und vielen spannenden Sonderveranstaltung starten wir in den Kinoherbst. Zum Auftakt ist eine der renommiertesten Regisseurinnen im DAS KINO zu Gast: Margarethe von Trotta wird am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 19 Uhr ihren neuen, hochgelobten Film "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" über die österreichische Literatin präsentieren. Der aufwühlende Film beleuchtet die toxische Liebesbeziehung zwischen Ingeborg Bachmann und dem Schweizer Autor Max Frisch, die sich 1958 in Paris kennenlernten. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Salzburger Literaturforum Leselampe; durch den Abend führt Manfred Mittermayer. Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste

Sonntag, 8. Oktober | 19.00 Uhr

Regisseurin Margarethe von Trotta & Produzent Alexander Dumreicher-Ivanceanu zu Gast

Moderation: Manfred Mittermayer SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten für die Premiere am 8. Oktober gegen Vorlage ihrer SN-Card das Kinoticket um nur 9 Euro (statt 11 Euro). Infos & Tickets:

