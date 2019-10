Den SKIPASS 2019/20 - ab sofort bestellen!

Ihre Eintrittskarte zu traumhaften Skiregionen. Mit den "Salzburger Nachrichten" zu stark vergünstigten Tarifen Skifahren, Rodeln und in der Therme entspannen.



Auch im heurigen Jahr bieten die "Salzburger Nachrichten" den beliebten Skipass an - in der bereits siebten Auflage. Wie schon in den Vorjahren enthält dieses Gutscheinheft für jedermann besondere Vorteile, egal ob Anfänger oder ambitionierter Wintersportler, Skifahrer oder Snowboarder. Rodelfans können den Skitag mit einem der tollen Rodelangeboten ausklingen lassen. HEUER NEU: Zwei Mal zum halben Preis in ausgewählten Thermen entspannen.

Und so geht's: Gutscheinabschnitt einfach an der Kasse vorzeigen und Sie erhalten beim Kauf einer Erwachsenentageskarte eine zweite Tageskarte (oder wie am Gutschein angeführt) gratis dazu. Pro Skigebiet ist nur ein Gutschein in der Skisaison 2019/20 einlösbar. Ausgenommen sind die Weihnachts- und Semesterferien im Bundesland Salzburg und Bayern.

Um Ihren Skitag für Sie möglichst angenehm und reibungslos zu gestalten bitten wir Sie, die nachfolgende "Anleitung" zu berücksichtigen:

1. Eines der teilnehmenden Skigebiete auswählen.

2. Gutscheinabschnitt an der Kassa im jeweiligen Skigebiet abgeben.

3. Zwei Erwachsenentageskarten zum Preis von einer erstehen.

4. Aktion ist nur in Kombination mit dem Kauf einer Erwachsenentageskarte gültig.

5. Nicht mit anderen Ermäßigungen kombinierbar.

6. Betriebszeiten der Liftanlagen sind auf den Partnerseiten im Gutscheinheft nachzulesen.

7. Während der Weihnachtsferien (23. 12. 2019 bis 06. 01. 2020) und Semesterferien im Bundesland Salzburg (11. bis 16. 02. 2020) ist der SKIPASS nicht gültig

8. Die Gutscheine sind in der Skisaison 2019/2020 in den teilnehmenden Skigebieten einlösbar.

Folgende Skigebiete sind enthalten:

Almwelt Lofer

Karkogel Abtenau

Weisssee Geltscherwelt

Bergbahnen Werfenweng

Obertauern

Rauriser Hochalmbahnen

Topskiregion Katschberg

Bergbahnen Wildkogel

Grosseck-Speiereck

Der Götschen

Hochschwarzeck

Bergbahnen Wildkogel Rodelbahn

Bifei's Hütt'n Rodelbahn

Karkogel Abtenau Rodelbahn

Unternbergrodler

Therme Aqua Salza Golling

Felsentherme Gastein

*gültig für zwei Erwachsenenabendkarten zum Preis von einer. Verleihung der Rodel ist nicht im Preis inbegriffen.

SN-Card-Vorteil: SN-Card-Inhaber erhalten den SKIPASS 2019/20 zum absoluten Vorteilspreis von 24,90 Euro. Ohne SN-Card bezahlen Sie 34,90 Euro (jeweils zzgl. 2,- Euro Versand- und Bearbeitungsgebühr).

Ihren SKIPASS 2019/20 erhalten Sie:

• Online mit folgendem Bestellformular: Ja, ich bin SN-Card-Inhaber und bestelle den SKIPASS 2019/20 zum Vorteilspreis von 24,90 Euro statt 34,90 Euro (zzgl. 2,- Euro Versand- und Bearbeitungsgebühr). Bitte geben Sie unbedingt Ihre SN-Card-Nummer ein, ohne gültiger Nummer wird der Normalpreis (34,90 Euro) verrechnet.

• Telefonisch unter +43 662 / 8373-222

• Gegen Barzahlung im Foyer der "Salzburger Nachrichten", Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg (erreichbar mit der Buslinie 10)

Öffnungszeiten:

Mo.-Mi.: 9.00-12.30 und 13.30-16.30 Uhr

Do.: 9.00-16.30 Uhr

Fr.: 9.00-12.00 Uhr

• Gegen Barzahlung in den Regionalbüros der "Salzburger Woche".

Über die SN-Card

