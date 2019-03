Der neue SN-GOLFPASS - ab sofort bestellen!

Ihre Eintrittskarte zu traumhaften Golfplätzen. Mit den "Salzburger Nachrichten" spielt die zweite Person gratis Golf.



Die "Salzburger Nachrichten" haben sich im heurigen Jahr etwas ganz besonderes für alle Golfaffinen einfallen lassen. 17 traumhafte Golfplätze in Salzburg und Umgebung erwarten Sie ab sofort. Und das mit einem 2 für 1 Greenfield Rabatt.

Und so geht's: Einen der teilnehmenden Golfclubs auswählen und im jeweiligen Clubsekretariat eine Abschlagzeit mit dem Stichwort "SN-Golfpass" reservieren. Gutschein zum Golfclub mitnehmen und vor Ort abgeben. Die jeweils gültige reguläre Greenfeegebühr entrichten, der zweite Spieler spielt gratis.

Um Ihre Golfrunde für Sie möglichst angenehm und reibungslos zu gestalten bitten wir Sie, die nachfolgende "Anleitung" zu berücksichtigen:

1. Eines der teilnehmenden Golfclubs auswählen.

2. Im jeweiligen Clubsekretariat eine Abschlagzeit mit dem Stichwort "SN-Golfpass" reservieren.

3. Den Golfpass zum Golfclub mitnehmen und bei der Anmeldung vor Ort den jeweiligen Gutschein abgeben.

4. Jeder Gutschein gilt für eine 2 für 1 Greenfee-Runde im jeweiligen Club. Bezahlt werden muss einmalig die jeweils am Tag gültige reguläre Greenfeegebühr, der zweite Spieler spielt gratis.

5. Nicht mit anderen Ermäßigungen kombinierbar.

6. Bitte beachten Sie die Beschränkungen auf den jeweiligen Gutscheinen (falls vorhanden).

7. Der Golfpass ist gültig in der Golfsaison 2019 (April bis Oktober).

8. Voraussetzungen für die Einlösung dieser Gutscheine ist eine gültige Mitgliedschaft in einem ordentlichen Golfclub sowie eine gültige Handicap-Verwaltung.

Folgende Golfclubs sind enthalten:

Golfclub Drachenwand

Golfclub Fuschl

Golfclub Goldegg

Golfclub Gut Altentann

Golfclub Gut Kaltenhausen

Golfclub Linz Donau

Golfclub Lungau

Golfclub Mittersill

Golfclub Radstadt

Golfclub Rif

Golfclub Römergolf

Golfclub Salzburg Eugendorf

Golfclub St.Johann

Golfclub Urslautal

Golfclub Waldhof Fuschl

Golfclub Zell am See

Golfclub Bad Gastein

*gültig für zwei Greenfeegebühren zum Preis von einer.

SN-Card-Inhaber erhalten den GOLFPASS 2019 zum absoluten Vorteilspreis von 39,90 Euro. Ohne SN-Card bezahlen Sie 59,90 Euro (jeweils zzgl. 2,- Euro Versand- und Bearbeitungsgebühr).

Ihren GOLFPASS 2019 erhalten Sie:

• Online: Ja, ich bin SN-Card-Inhaber und bestelle den GOLFPASS 2019 zum Vorteilspreis von 39,90 Euro statt 59,90 Euro (zzgl. 2,- Euro Versand- und Bearbeitungsgebühr)

Bitte geben Sie unbedingt Ihre SN-Card-Nummer ein, ohne gültiger Nummer wird der Normalpreis (59,90 Euro) verrechnet.

• Telefonisch unter +43 662 / 8373-222

• Gegen Barzahlung im Foyer der "Salzburger Nachrichten", Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg (erreichbar mit der Buslinie 10)

Öffnungszeiten:

Mo.-Mi.: 9.00-12.30 und 13.30-16.30 Uhr

Do.: 9.00-16.30 Uhr

Fr.: 9.00-12.00 Uhr

