Bestellen Sie schon jetzt den FRÜHSTÜCKSPASS 2020 und sichern Sie sich den perfekten Start in den Tag für zwei.



Frühstücken wie ein Kaiser und dabei noch Geld sparen? Mit dem FRÜHSTÜCKSPASS der "Salzburger Nachrichten" können SN-Abonnenten im Jahr 2020 20 x in Frühstückslokalen in Salzburg und Umgebung einen 1+1-gratis-Vorteil genießen.

Mit dabei sind folgende Lokale:

GENUSSKRÄMEREI Hallein

HANS-PETER PORSCHE TRAUMWERK Anger (D)

CAFÈ KUBUS Kuchl

HOTEL "DER LÖWE" Leogang

HOTEL LEDERER´S LIVING Kaprun

GLETSCHERBAHN Kitzsteinhorn

GASTHAUS ZU SCHLOSS HELLBRUNN Salzburg

GAMBSWIRT Tamsweg

SCHMAUS UND BROWSE, Salzburg

HOTEL POST Radstadt

COFFEEHOUSE Salzburg

KAFFEEWERKSTATT St. Wolfgang

CAFÉ MELIES Hallein

CAFÈ DANKL Lofer

VOLLERERHOF Puch

RESCH & FRISCH Salzburg und Oberösterreich 10 x in Salzburg, 24 x in Oberösterreich

Filialen finden Sie hier https://www.resch-frisch.com/baeckerei-cafe/reschfrisch-filialen/filialstandorte/salzburg/

HOTEL KAISERHOF Anif

SEECAMP Zell am See

SCHWEIGER DELI Salzburg

BÄCKEREI RÖSSLHUBER Bergheim

Und so geht's: Frühstückslokal auswählen; telefonisch einen Tisch mit dem Stichwort "SN-Frühstückspass" reservieren; Gutscheinabschnitt bei der Bestellung vorzeigen und beim Kauf eines Frühstücks das zweite Frühstück gratis dazu erhalten;

Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise und die Besonderheiten auf der Rückseite der Gutscheine im Inneren des Passes!

Die Gutscheine sind vom 7. Jänner bis zum 31. Juli 2020 (Kaffeewerkstatt und Vollererhof bis 30.6.2020) bei den teilnehmenden Partnern einlösbar.

Bitte unbedingt Öffnungszeiten sowie Betriebsurlaube beachten!

An den Wochenenden kann aufgrund hoher Frequenz das Tischkontingent erschöpft sein.

SN-Card-Vorteil:

Bestellen Sie sich schon jetzt den Frühstückspass 2020 mit Ihrer SN-Card um nur 19,90 Euro.

Den FRÜHSTÜCKSPASS erhalten Sie:

• Online: Hier bestellen (Versand nur in Österreich möglich - zzgl. 2,- Euro Versand- und Bearbeitungsgebühr. Versand erfolgt ab 30.11.2019.

Bei Bestellung von mehr als zwei Exemplaren erhöht sich die Versand- und Bearbeitungsgebühr.)

• Telefonisch unter +43 662 / 8373-222

