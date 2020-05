JUBILÄUMSPASS 2020

Feiern Sie mit uns 75 Jahre "Salzburger Nachrichten"! Passend zu unserem Jubiläumsjahr warten 75 attraktive und exklusive 1+1-gratis-Angebote auf unsere Abonnenten!



Der JUBILÄUMSPASS beinhaltet eine bunte Mischung aus Freizeit-, Kultur-, Kunst-, Kulinarik- und Wellnessangeboten aus Österreich und dem bayerischen Raum.

Mit dem JUBILÄUMSPASS können Abonnenten bei 75 Partnern je einen 1+1-gratis-Vorteil genießen.

Unsere Partner und Leistungen:

Salzburg:

1. UNTERSBERGBAHN Grödig (Berg- und Talfahrt)

2. WEISSEE GLETSCHERWELT Uttendorf (Skipass oder Berg- und Talfahrt)

3. ZELLER SEE SCHIFFFAHRT Zell am See (Panoramarundfahrt am See)

4. ZINKENLIFTE - KELTENBLITZ Hallein (Bergfahrt Lift und Talfahrt Sommerrodelbahn)

5. GASTEINER BERGBAHNEN Gastein (Berg- und Talfahrt)

6. ROCKHOUSE SALZBURG Salzburg (Blue Monday Ticket)

7. HELLBRUNNER WASSERSPIELE Hellbrunn (Eintritt)

8. MOZARTKINO Salzburg (Kinoticket)

9. ZOO SALZBURG Salzburg (Eintritt)

10. NATIONALPARKZENTRUM HOHE TAUERN (Eintritt)

11. SALZBURGER SEENLAND SCHIFFFAHRT Mattsee (Ticket Seenland-Schiffahrt)

12. STEINER NAUTIC BOOTSVERLEIH Mattsee (Bootsvermietung 2 Stunden mieten 1 Stunde zahlen)

13. STIEGL-BRAUWELT MUSEUM Salzburg (Eintritt)

14. SOCCERPARK SALZBURG Siezenheim (Eintritt)

15. SALZBURGER FREILICHTMUSEUM Großgmain (Eintritt)

16. SALZBURGER MARIONETTENTHEATER Salzburg (Ticket Vorstellung)

17. TOIHAUS THEATER Salzburg (Ticket Abendvorstellung)

18. DOMQUARTIER SALZBURG Salzburg (Eintritt)

19. ERLEBNIS-THERME AMADÉ Altenmarkt (Tageskarte)

20. GASTEINER FELSENTHERME Bad Gastein (3-Stunden-Karte)

21. HOTEL DER LÖWE Leogang (Day Spa)

22. AQUA SALZA WELLNESS Golling (4-Stunden-Karte Sauna)

23. BERGRESORT WERFENWENG (Day Spa)

24. KOHLMAYR´S GAISBERGSPITZ Salzburg (Topfenstrudel mit Verlängertem)

25. BRAUGASTHOF SIGL Obertrum am See (Hauptgericht nach Wahl)

26. STIEGL-BRAUWELT GASTRONOMIE Salzburg (Frühschoppen-Jause)

27. GASTHOF GOLDGASSE Salzburg (Mittagsgericht)

28. CAFÉ MELIES Hallein (SN-Jubiläumsfrühstück)

29. TASTE.IT Salzburg (Aperitivo nach Wahl)

Oberösterreich:

30. SEGELSCHULE WEISSE TAUBE Mondsee (Stand-up-Paddleboard-Miete 2 Stunden)

31. VOESTALPINE STAHLWELT Linz (Tagesticket)

32. GMUNDNER KERAMIK MANUFAKTUR (Manufakturführung)

33. BOTANISCHER GARTEN Linz (Eintritt)

34. PYHRN-PRIEL-MODELLBAHNCLUB (Eintritt)

35. DONAUSCHIFFFAHRT WURM & NOÉ Linz (Linzer Hafenrundfahrt)

36. OBRA KINDERLAND Neukirchen an der Vöckla (Tageskarte)

Kärnten:

37. MINIMUNDUS Klagenfurt (Eintritt)

38. BONSAIMUSEUM Seeboden (Eintritt)

39. AUSSICHTSTURM PYRAMIDENKOGEL (Eintritt)

40. SPORTBERG GOLDECK Baldramsdorf (Berg- und Talfahrt)

Steiermark:

41. SCHIFFFAHRT GRUNDLSEE Grundlsee (Ticket 3-Seen-Tour)

42. STERNENTURM JUDENBURG Judenburg (Eintritt)

43. RED BULL RING TOUR Spielberg (Red Bull Ring Tour)

44. NEUE GALERIE GRAZ Graz (Eintritt)

45. GÖLLES MANUFAKTUR Riegersburg (Erlebnistour Manufaktur)

46. WEIZER SCHAFBAUERN Obergreith (Erlebnistour)

Niederösterreich:

47. UNTERWASSERREICH Schrems (Eintritt)

48. SONNENWELT Großschönau (Eintritt)

49. RÖMERSTADT CARNUNTUM Carnuntum (Eintritt)

50. BÄRENWALD ARBESBACH Arbesbach (Eintritt)

51. MUSEUM KREMS Krems (Einritt)

52. NITSCH MUSEUM Mistelbach (Eintritt)

53. DOMÄNE WACHAU Dürnstein (Führung und Verkostung)

54. HAUBIVERSUM Petzenkirchen (Erlebnisführung)

Wien:

55. MADAME TUSSAUDS Wien (Eintritt)

56. KAPUZINERGRUFT Wien (Eintritt)

57. GUSTAV-KLIMT ZENTRUM Wien (Eintritt)

58. BANK AUSTRIA KUNSTFORUM Wien (Eintritt)

59. HAUS DER MUSIK Wien (Eintritt)

60. OBERES BELVEDERE Wien (Eintritt)

61. SCHLUMBERGER KELLERWELTEN Wien (Klassik Tour)

Tirol:

62. KNAPPENWELT GURGLTAL Tarrenz (Eintritt)

63. BERGBAHN STEINPLATTE Waidring (Familienpaket)

Vorarlberg:

64. KUNSTHAUS BREGENZ Bregenz (Eintritt)

Bayern:

65. HANS-PETER PORSCHE TRAUMWERK Anger (Eintritt)

66. RAUSCHBERGBAHN Ruhpolding (Berg- und Talfahrt)

67. KAMPENWANDSEILBAHN Aschau im Chiemgau (Berg- und Talfahrt)

68. DOKUMENTATION OBERSALZBERG Berchtesgaden (Eintritt)

69. BAD REICHENHALLER PHILHARMONIKER Bad Reichenhall (ausgewählte Konzerte)

70. SALZHEILSTOLLEN BERCHTESGADEN Berchtesgaden (Salzluft pur 2 Stunden)

71. KLOSTERHOF - ALPINE HIDEAWAY & SPA Bayerisch Gmain (Day Spa)

72. WATZMANN THERME Berchtesgaden (Tageskarte)

73. EDELWEISS BERCHTESGADEN Berchtesgaden (Cocktail)

74. WINDBEUTELBARON - GASTHAUS GRAFLHÖHE Berchtesgaden (Riesenwindbeutel "Watzmann" mit Kaffee)

75. SEEWIRT AM THUMSEE Bad Reichenhall (Kaffee und Kuchen nach Tagesangebot)

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, beachten Sie bitte die unten angeführten Hinweise.

1. Wählen Sie ein Freizeitangebot aus.

2. Bitte lesen Sie den Gutschein des jeweiligen Partnerbetriebs genau durch und achten Sie auf Öffnungszeiten, Ausnahmen und Hinweise.

3. Bei manchen Partnern ist eine Reservierung notwendig.

4. Legen Sie den Gutschein an der Kasse dem jeweiligen Partner vor.

5. Die detaillierte Vorteilsbeschreibung entnehmen Sie der jeweiligen Partnerpassseite.

6. Gutscheine können nicht in bar abgelöst werden.

7. Die "Salzburger Nachrichten" übernehmen keine Haftung, wenn ein Gutschein nicht eingelöst werden kann. Dies kann insbesondere sein bei Besitzerwechsel, Konkurs, Insolvenz usw.

8. Nicht mit anderen Ermäßigungen kombinierbar.

9. Die Gutscheine sind von 1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021 gültig (Abweichungen einiger Partner möglich).

10. Rückerstattungen sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Aufgrund der Covid-19-Situation kann es sein, dass einige Vorteile eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden können.

SN-Card-Vorteil:

Bestellen Sie jetzt den JUBILÄUMSPASS 2020 mit Ihrer SN-Card um nur 19,45 Euro.

Infos für Rückfragen:

Tel.: +43 662 / 8373-222

E-Mail: sncard@sn.at

Ihren JUBILÄUMSPASS erhalten Sie:

• Online: Hier bestellen (Versand nur in Österreich möglich - zzgl. 3,- Euro Versand- und Bearbeitungsgebühr. Bei Bestellung von mehr als zwei Exemplaren erhöht sich die Versand- und Bearbeitungsgebühr.)

• Telefonisch unter +43 662 / 8373-222

• In den Regionalbüros der "Salzburger Woche"

WICHTIG:

Leider ist ein Erwerb des Jubiläumspasses im Foyer der Salzburger Nachrichten bis auf Weiteres nicht möglich (Coronavirus). Wir bitten um Verständnis, wenn wir Ihnen den Pass derzeit nur postalisch zusenden können.

