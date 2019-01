"Salzburg. Der Aufstieg zum Wintereldorado"

Das Magazin über die Entwicklung des Wintertourismus im Bundesland Salzburg mit spannenden Reportagen von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis heute. SN-Card-Inhaber erhalten das Produkt zum Vorteilspreis von nur 4,- Euro.





Die Entwicklung des Wintertourismus war für die "Salzburger Nachrichten" Anlass genug, diesen so wichtigen Wirtschafts- und Freizeitfaktor unter die Lupe zu nehmen, einen Blick zurück auf die Anfänge zu werfen, die gegenwärtige Situation zu analysieren und auch in die Zukunft zu schauen.

"Denn bei aller Nostalgie, die Herausforderungen liegen in den nächsten Jahrzehnten, sollen das hohe Niveau und der Erfolg weitergeführt werden. Und da warten viele Herausforderungen, vom Klimawandel über ein geändertes Freizeitverhalten bis zur Berufsausbildung. Die Gründerväter haben einen massiven Grundstein gelegt, auf dem man aufbauen kann. Dass das Haus stabil bleibt, dafür müssen die jetzigen und kommenden Generationen sorgen" gibt SN-Redakteur Bernhard Schreglmann einen kurzen Einblick in das Produkt.

In diesem Sinn: Viel Spaß beim Schmökern und beim Auffrischen von Erinnerungen, aber auch beim Analysieren, wie die Zukunft ausschauen sollte!

