Wieso Sie dieses Buch lesen sollen? Weil es die hochglänzende Welt der kulinarischen Blender und Glasperlenspieler entzaubert. Die Teufelsküche ist die Hüterin einer Lebenskunst, die auf das Urgenie des Menschen zurückgeht.



Über den Inhalt:

Die Teufelsküche ist eine Flamme, die noch von den letzten guten Bauern geschürt wird, den Fischern, Jägern und Metzgern, den Käsern und allen Köchen, die noch das Handwerk in den Mittelpunkt ihres Tuns rücken. Ihre Art zu denken und zu arbeiten hat oft nur ein Menschenleben Bestand. Dieses Buch beschützt all diese Menschen vor einer kalten Welt, in der immer mehr Köche nicht einmal mehr Selbstdarsteller sind - sondern bereits Requisiteure der Gourmet- und Lebensmittelindustrie.

Über den Autor:

Peter S. Gnaiger: Geboren 1969, seit 2000 Redakteur und Kolumnist der "Salzburger Nachrichten" mit Schwerpunkt Gastronomie und Nahrungsmittelproduktion. Weiters ist Gnaiger Autor bzw. Co-Autor folgender Bücher: "Das Cobra-Prinzip", "Mächtig - Männlich - Mysteriös: Geheimbünde in Österreich", "In die Suppe gespuckt" und "Gut geht anders".

Daten:

Verlag: Wieser

ISBN 978-3-99029-369-0

280 Seiten

gebunden, Lesebändchen, Prägedruck

Quelle: SN