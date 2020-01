Der GPS-Tracker von PowUnity ist - im Motorgehäuse verbaut - für potentielle Diebe unsichtbar. Im Falle des Falles erhalten Sie einen Alarm und sehen via Standorterkennung sofort, wo sich Ihr E-Bike gerade befindet! SN-Card-Inhaber erhalten den Tracker um nur 150,- Euro anstatt 199,- Euro. Jetzt zugreifen - limitierte Stückzahl!





Fahrräder werden immer wertvoller und somit wird auch die Gefahr eines Diebstahls immer größer. Mit diesem GPS-Tracker von PowUnity wissen Sie immer, wo sich Ihr E-Bike gerade befindet.

Produktvorteile:

• Ihr E-Bike wird aktiv vor Diebstahl geschützt

• Der Einbau in Ihr E-Bike ist einfach & sicher

• Die App zur Echtzeitüberwachung ist kostenlos

• Desktop Multi-Tracking mehrerer Bikes möglich

• Sofortiger Diebstahl-Alarm bei unerlaubter Bewegung

GEO Tracking in Echtzeit!

Das GPS-Tracker-Prinzip beruht auf der GEO-Daten Ermittlung (Standortbestimmung) des GPS Senders. Der Sender ist in einem kleinen Gerät verbaut und wird unsichtbar am Gegenstand (E-Bike, Motorrad, Boot, Wertgegenstand etc.) montiert und mit einer vorhandenen Stromquelle verbunden.

SIM Kosten 1 Jahr gratis!

Der BikeTrax GPS-Diebstahlschutz von PowUnity kommt mit einer eingebauten SIM-Karte zu dir. Du brauchst nur noch die SIM-Karte freischalten und schon ist der GPS-Tracker aktiv. Das Beste: Im 1.Jahr übernimmt PowUnity die SIM-Kosten von monatlich 3,95 Euro. Danach kannst du die SIM monatlich aktivieren oder deaktivieren.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten den GPS-Tracker um nur 150,- Euro anstatt 199,- Euro.

Das Produkt erhalten Sie:

• Online: Hier bestellen

(Bitte geben Sie unbedingt Ihre SN-Card-Nummer ein, ohne gültiger SN-Card-Nummer wird der Normalpreis verrechnet. Versand nur in Österreich möglich - zzgl. 7,- Euro Versand- und Bearbeitungsgebühr (eingeschrieben). Bei Bestellung von mehr als zwei Exemplaren erhöht sich die Versand- und Bearbeitungsgebühr.)

• Telefonisch unter +43 662 / 8373-222

• Gegen Barzahlung im Foyer der "Salzburger Nachrichten", Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg (erreichbar mit der Buslinie 10)

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 10:00 Uhr - 14:00 Uhr

Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr

