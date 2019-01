Das Buch des Salzburger Top-Fotografen Joachim Bergauer "Leben im Lepradorf" gewann den Tokio International Fotografer Award 2018 (TIFA). Damit ist Bergauer ohne Zweifel der höchst dekorierte Fotograf Österreichs.



Den TIFA in Gold erhielt Bergauer für sein Langzeitprojekt in M'Balling. Das ist ein Lepradorf im Senegal. Hier dokumentiert er seit zehn Jahren das Zusammenleben von gesunden und an Lepra erkrankten Peulh - so heißen diese einst so stolzen Miethirten, die im Senegal sesshaft wurden. Den Preis erhielt er in der Kategorie "Buch", das in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten im Artbook Verlag erschienen ist. Die Jury war von der Intimität und Kunstfertigkeit der Bilder angetan. "Das gelang nur, weil ich mir Zeit gelassen habe", erklärt Bergauer. So sei in den ersten beiden Jahren in M'Balling kein einziges brauchbares Foto entstanden. Zunächst beobachtet sein Umfeld immer ohne Kamera. Er geht unter die Leute. In M'Balling spielte er Fußball mit den Jungen. "Wer in Afrika im Spiel akzeptiert wird, der wird es auch in der Gemeinschaft", sagt er.

Quelle: SN