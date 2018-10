Die Motive des Kalenders 2019 beschäftigen sich mit dem Thema "Die Welt der Farben".





"Das Leben ist bunt" - gemäß diesem Motto kann sicher jeder die eine oder andere Anekdote aus seinem Leben erzählen. Der mit zwölf Karikaturen gespickte Kalender eignet sich ganz wunderbar als Geschenk. Die Ausstellung in der Galerie Gerlich in Salzburg läuft bis Ende des Jahres und Sie können dort eine der Originalkarikaturen erwerben. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Kalender kommt auch heuer wieder dem Sozialprojekt "Armut in Salzburg" zugute. Dabei unterstützt der Rotary Club Salzburg-Altstadt durch Geld- und Sachspenden - und vor allem durch persönliche Interaktion der Mitglieder - Menschen und Familien in der Stadt Salzburg, die akut von Armut gefährdet sind.

Mehr Infos zum Kalender: www.wizany-kalender.at

SN-Card-Vorteil:

Sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card den "Wizany Kalender 2019" exklusiv mit einer Originalsignatur des Karikaturisten Thomas Wizany um 25 Euro.

Ihren Kalender erhalten Sie:

• Online: Hier bestellen (Bitte geben Sie unbedingt Ihre gültige SN-Card-Nummer ein, ohne gültiger SN-Card-Nummer wird der Normalpreis verrechnet. Versand nur in Österreich möglich - zzgl. 8,50 Euro Versand- und Bearbeitungsgebühr. Bei Bestellung von mehr als zwei Exemplaren sowie bei Bestellungen aus dem Ausland erhöht sich die Versand- und Bearbeitungsgebühr.)

• Telefonisch unter +43 662 / 8373-222

• Gegen Barzahlung im Foyer der "Salzburger Nachrichten", Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg (erreichbar mit der Buslinie 10)

Öffnungszeiten:

Mo.-Mi.: 9.00-12.30 und 13.30-16.30 Uhr

Do.: 9.00-16.30 Uhr

Fr.: 9.00-12.00 Uhr

Der Kalender hat die Maße 42 cm x 57 cm und wiegt ca. 0,9 kg.

Quelle: SN