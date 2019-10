Wizany Kalender 2020

Die Weltbühne für Schauspiel und klassische Musik feiert großen Geburtstag.



Die Weltbühne für Schauspiel und klassische Musik feiert großen Geburtstag. Seit einem Jahrhundert begeistern die Festspiele in Salzburg mit künstlerischen Ereignissen und prominenten Vertreterinnen und Vertretern - von Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt, Herbert von Karajan, über große, internationale Orchestern, wie die Wiener Philharmoniker, bis hin zu großen Sängerinnen wie Anna Netrebko, Leontyne Price, Christa Ludwig, Gundula Janowitz und vielen mehr.

Die Salzburger Festspiele haben Geschichte geschrieben und Maßstäbe gesetzt. So sieht das auch der Rotary Club Salzburg Altstadt, der nun schon zum 13. Mal einen Jahreskalender veröffentlicht - so gibt es diesen für 2020 nun mit 12 einzigartigen Illustrationen von Thomas Wizany in Hommage an die Salzburger Festspiele.

In gewohnt frecher Art und mit spitzer Feder bringt Wizany eine Analyse des Festspiel-Geschehens in bildhafter Form zu Papier, beobachtet fein das Publikum, das Schauspiel und blickt hinter die Kulissen dieses gewaltigen Ereignisses. Damit macht er den Kalender 2020 zu etwas ganz Besonderem.

Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt auch heuer wieder dem Sozialprojekt "Armut in Salzburg" zugute. Dabei unterstützt der Rotary Club Salzburg Altstadt mit Geld- und Sachspenden, vor allem aber auch durch persönlichen Kontakt und der Interaktion der Mitglieder mit den Menschen und Familien, die in der Stadt Salzburg akut von Armut betroffen sind. Im Fokus steht dabei die schnelle und unbürokratische Hilfe vor Ort damit die Situation für viele Menschen in Not - gerade in und um Salzburg - möglichst rasch verbessert werden kann.

Die Originale des Kalenders können auf www.wizany-kalender.at sowie in der Galerie Gerlich besichtigt werden. Die Ausstellung läuft dort noch bis Ende des Jahres mit der Möglichkeit, dort auch Original-Karikaturen aus den 13 Jahren des Kalenders zu erwerben.

