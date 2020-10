Bereits zum 14. Mal legt der Rotary Club Salzburg Altstadt für 2021 einen Kalender mit Karikaturen von Thomas Wizany auf.





Der Reinerlös kommt auch in diesem Jahr dem Sozial-Projekt "Gegen Armut in Salzburg" zugute. Dabei unterstützt der RC Salzburg Altstadt durch Geld- und Sachspenden und vor allem durch persönliche Interaktion der Mitglieder Menschen und Familien in der Stadt Salzburg, die akut von Armut gefährdet sind. Im Fokus steht immer die schnelle Hilfe vor Ort, damit Menschen in Not - vor allem in und rund um Salzburg - rasch geholfen werden kann.

Der bekannte Salzburger Architekt und Karikaturist hat eigens für diesen Zweck wieder 12 einzigartige Illustrationen angefertigt, die ausschließlich in diesem Kalender veröffentlicht werden.

2021 widmen Wizany und der Rotary Club dem Thema "Traumgärten - Gartenträume". In bekannt launischer Art und mit spitzer Feder Spielt Wizany mit Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen, die während der dramatischen Phase rund um Corona und dem Lockdown in unseren Empfindungen Einzug gehalten haben.

"Traumgärten - Gartenträume": 12 Motive, die anregen: Zum Schmunzeln, zum Nachdenken, zum Entspannen.

Die Originalkarikaturen des Kalenders werden in der Galerie Gerlich ausgestellt. Die Ausstellung läuft bis Ende des Jahres und Sie können dort auch eine der Originalkarikaturen erwerben.

Originale finden Sie auch unter WWW.WIZANY-KALENDER.AT

Bestellen Sie den Wizany-Kalender 2021 exklusiv mit einer Originalsignatur des Karikaturisten um 25,- Euro.

Versand erfolgt Ende Oktober und ist nur in Österreich möglich. Bei Bestellung von mehr als zwei Exemplaren erhöht sich die Versand- und Bearbeitungsgebühr.

Ab 30. Oktober 2020 erhältlich im Foyer der "Salzburger Nachrichten" (Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg) oder per Telefon: +43 662 / 8373-222.

Nur solange der Vorrat reicht - limitierte Auflage.

Der Kalender hat die Maße 42 cm x 57 cm und wiegt ca. 0,9kg.

Den Kalender ohne Signatur erhalten Sie ab Ende Oktober 2020 auch bei:

Volksbank, Filiale Kaigasse

Café Bazar

Perfekt Schenken, Univ.-Platz 14

Augenoptik Kebsak, Maxglaner Hauptstr. 23

The Living Store, Kaigasse 36

Juwelier Kruzik, Univ.-Platz 8

Greißlerin, Untersbergstraße 14

Oberbank, Alpenstraße 98

Buchhandlung Höllrigel, S.-Haffner-Gasse

Bücher Stierle, Kaigasse

Rupertus Buchhandlung, Dreifaltigkeitsgasse

MORAWA Shopping Arena, Alpenstraße

Volksbank, Kaigasse

