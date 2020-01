Das Gut Wenghof in Werfenweng ist das hotel mit dme größten "alles Inklusive-Angebot" in den Alpen!

Das Gut Wenghof in Werfenweng ist das Hotel mit dem größten "ALLES INKLUSIVE Angebot" in den Alpen!

Unter dem Motto "100%Familie, Alles Inklusive und Traumurlaub" sorgt das Hotel für den perfekten Familienurlaub. Im Gut Wenghof gibt's die Spielkameraden-Garantie, einen großen Kinderclub, professionelle Kinderbetreuerinnen und -betreuer, ganz viel Platz und das einzigartige Angebot der sanften Mobilität - Urlaub vom Auto. Viele tolle Highlightswie ein großzügiges Panorama-Restaurant mit 24/7 Pizzathek, die "best FAMILY Kinderwelt Trolleywood" von TUI und coole Zimmer warten auf große und kleine Gäste. Die erste Seilbahn ist direkt neben dem Hote und mit den Skiern kann man bequem zurückfahren. Die Kinder-Skischule liegt nur einen Steinwurf vom Gut Wenghof entfernt. Winterwandern, Langlaufen, Schlittenfahren, Schneeballschlachten: alles vor der Türe.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten bei der Buchung einer Nacht eine weitere Nacht gratis dazu (2=1, 4=2, 6=3 usw.)

Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten und Vorteilsgebern.

Aktionszeitraum: gültig bis 13.4.2020.

Infos & Buchungen:

Gut Wenghof - Family Resort Wrb Hotelbetriebe GmbH & Co KG

Wenig 17

5453 Werfenweng

Tel.: +43 3454 / 205

E-Mail: hotel@gutwenghof.at

www.gutwenghof.at

