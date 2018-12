All Inklusive-Winterurlaub im Rosentaler Hof - Langlaufen, Schneeschuhwandern, Winterwandern und Skifahren in Kärnten!

Im idyllischen Rosental finden im Landhotel Rosentaler Hof vor allem Freunde des ruhigen, genussvollen und aktiven Winterurlaubs ein schönes Zuhause.

Anzeige

Schöne Spazierwege entlang der Drau oder am nahen Wörthersee (acht Kilometer entfernt), bei weniger Schnee auch Winterwanderungen in die Karawanken laden ein, sich zu bewegen. St. Jakob/Rosental ist bekannt für sein Langlaufzentrum. Nur zwei Kilometer vom Hotel entfernt gibt es dort sehr gut präparierte Loipen, bei Schneemangel auch künstlich beschneit und mit Flutlicht ausgestattet. Der ideale Ort für sportliche Langläufer.

Leistungen:

• 3 Übernachtungen im Rosenzimmer mit Balkon

• 3 x Rosentaler Hof AI-Genusspension

• Frühstücksbuffet

• Tägliches Jaus`nsackerl zum Mitnehmen (nicht am Abreisetag!)

Nachmittagskuchen von 15 bis 16 Uhr

• Täglich wechselndes Abendbuffet zwischen 18 und 20 Uhr

• AI-Getränke von 10 bis 20 Uhr: Wasser, Limonaden, A-Saft+ O-Saft, Bier vom Fass (kein Weizenbier und kein AF-Bier), Tafelweine (2-Sorten rot und 2-Sorten weiß), Kaffee und Tee

• Zusätzlich von 18 bis 20 Uhr: ausgesuchte Flaschenweine (2-Sorten rot und 2 Sorten weiß, heimische Schnäpse und Liköre)

• Begrüßungsprosecco, am Abend der Anreise.

• Gratis Benützung Langlaufzentrum St. Jakob/ Ros (ca. 2 km vom Hotel entfernt), mit ca. 3 km Kunstschneeloipe!

• 1 x Langlauf-Leihausrüstung Set (Schuhe, Ski und Stöcke)

• 1 x Fackelwanderung, nach dem Abendessen, mit anschließendem Glühmost am Lagerfeuer (Dauer ca. 1 Stunde)

• 1 Flasche Rosentaler Apfelsaft als Abschiedsgeschenk (1 Flasche pro Zimmer)

• Leihbademantel



Reisezeitraum & Preise:

• A 03.01.-01.02.: Sie bezahlen zu zweit nur 320 Euro

• B 02.02.-22.02.: Sie bezahlen zu zweit nur 340 Euro

• A 24.02.-09.03.: Sie bezahlen zu zweit nur 320 Euro



SN-Card-Vorteile:

Verbringen Sie zu zweit 3 Nächte/4 Tage im Landhotel Rosentaler Hof zum 2-für-1-Vorteilspreis (ab 320 Euro für 2 Personen).



Kontakt & Buchungen:

Landhotel Rosentaler Hof****

Mühlbach 28, 9184 St. Jakob im Rosental

Tel. +43 4253 / 2241

E-Mail: office@rosentaler-hof.at

www.rosentaler-hof.at



Quelle: SN