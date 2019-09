Unter dem Motto "Salzburg trifft Linz - Mozart trifft Musiktheater" können SN-Card-Inhaber ab sofort eine zwei tätige Exklusivreise nach Linz buchen. Erleben Sie die oberösterreichische Landeshauptstadt in der Adventzeit inklusive Stadtführung, Besuch der Oper, Ars Electronica Center, Weihnachtsmärkte und vieles mehr!

Ab ins Linz-Wochenende! Ein Kurzurlaub voller unvergesslicher Momente erwartet Sie: Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie die Vielfalt in Linz!

1. Tag: Anreise nach Linz - Stadtführung - Weihnachtsmärkte - Musiktheater

Im modernen Fernreisebus erfolgt die Anreise in die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz. Check-in und Zimmerbezug im 4* Courtyard by Marriott Linz. Freuen Sie sich danach auf eine informative Stadtführung "Auf den Spuren von Anton Bruckner" - begegnen Sie ihm dort, wo er aufwuchs und seine ersten großen, künstlerischen Schritte unternommen hatte. Unter anderem besuchen Sie die Bruckner Orgel im Alten Dom, die der Meister liebevoll "seine Orgel" nannte. Der Aufstieg erfolgt über die Brucknerstiege, die mit Vitrinen und Schautafeln das Leben und Wirken Anton Bruckners veranschaulichen. Die Führung endet am Hauptplatz, wo Sie Zeit für einen Einkaufsbummel am Christkindlmarkt haben. Linz Besucher finden hier nicht nur Geschenke für die Liebsten, sondern auch die eine oder andere Freude für sich selbst. Genießen Sie eine entspannte Atmosphäre in der weihnachtlich beleuchteten Donaustadt und erleben Sie kulinarische Freuden von Punsch bis Bratwürstl.

Am Abend bietet sich ein Bummel über den Weihnachtsmarkt am Volksgarten an, mit der beeindruckenden Eisskulpturen-Ausstellung "Ice Magic". Direkt daneben befindet sich das Musiktheater Linz, eines der modernsten Opernhäuser Europas. Hier erwartet Sie ein weiterer Höhepunkt: Freuen Sie sich auf die Oper "Entführung aus dem Serail" von W. A. Mozart im Großen Saal des Musiktheaters Linz. Ein aufregender und kultureller Tag neigt sich dem Ende zu.

2. Tag: Ars Electronica Center - Heimreise

Am Morgen erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstück. Nach dem Check-out besuchen Sie das Ars Electronica Center mit einer Highlight-Führung. Direkt an der Donau gelegen begeistert das beeindruckende Museum mit seinen interaktiven Ausstellungen: Kunst, Technologie, Wissenschaft und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, sind die Themen in dem Museum der Zukunft. Ausprobieren, Mitmachen und Nachdenken erwünscht! Am Nachmittag erfolgt die Heimreise zurück nach Salzburg.

Inklusivleistungen:

• 2-Tages-Busreise im modernen Fernreisebus

• 1 x Übernachtung im 4* Courtyard by Marriott Linz- zentrale Lage

• Doppelzimmer modern und elegant ausgestattet mit Dusche, WC, Föhn, Schreibtisch, Telefon, W-Lan, Flachbild TV, SAT-TV, Kaffee- und Teezubehör

• 1 x reichhaltiges Frühstück

• Stadtführung in Linz "Auf den Spuren von Anton Bruckner"

• Besuch der Linzer Weihnachtsmärkte am Hauptplatz und im Volksgarten - Erhalt eines weihnachtlichen Gutscheinheftes (einlösbar bei den Linzer Weihnachtsmärkten)

• Besuch der Oper "Entführung aus dem Serail" von W. A. Mozart im Großen Saal des Musiktheaters Linz inklusive Eintrittskarte (Kategorie 4)

• Besuch Ars Electronica Center in Linz inklusive Eintritt und Highlight-Führung

Reisetermin 1: 23.11.2019 - 24.11.2019

Reisetermin 2: 21.12.2019 - 22.12.2019

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen Exklusivrabatt von 15% pro Person.

Preis pro Person: nur 169 Euro (statt 199 Euro).

Sonstiges:

Exklusive Kurtaxe

Einzelzimmerzuschlag: 24 Euro

Opernkarte Kategorie 3: 7,50 Euro Aufpreis pro Person

Mindestteilnehmer: 35 Personen

Infos & Buchungen:

Tourismusverband Linz

Adalbert-Stifter-Platz 2 (9. Stock)

4020 Linz

Quelle: SN