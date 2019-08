"Slow down" - Tempo rausnehmen: Das wird in der heutigen Zeit leider immer schwieriger. In Österreichs sonnigem Süden, in Bad Kleinkirchheim, nimmt sich die Gastgeberfamilie Ortner im Ortners Eschenhof genau dieses Themas an.

Sie hat das Konzept der Alpinen Slowness entwickelt und holt ihre Gäste aus der Tretmühle des Alltags heraus. Das gemütliche Hotel in den Nockbergen hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Gästen in und mit der Natur eine neue Lebensqualität zu schenken, sich bewusst erholen, Zeit füreinander finden und Spaß haben. Wandern im Biosphärenpark Nockberge, in der Therme relaxen, am Golfplatz das Handicap verbessern oder mit dem Bike die Wälder erkunden? Lernen Sie die Berg- und Seenwelt der Kärntner Nockberge kennen und genießen Sie die Vielfalt des Bad Kleinkirchheimer Herbsts bei einem Urlaub im Eschenhof. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 15% Rabatt auf die aktuelle Eschenhof-Preisliste ab 2 Nächten mit dem Buchungskennwort "SN-Card". Aktion gültig von 25. August bis 25. Oktober 2019. Kontakt & Infos:

Ortners Eschenhof **** - Alpine Slowness

Wasserfallweg 12

9546 Bad Kleinkirchheim

Mail: hotel@eschenhof.at

Tel.: +43 4240 / 8262

www.eschenhof.at