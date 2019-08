Mit dem E-Bike Kärnten erkunden! Buchen Sie einen genussvollen Radurlaub im idyllischen Landhotel Rosentaler Hof - 2 Nächte ab 190 Euro für 2 Personen!

Unweit vom Wörthersee erwartet Sie das familiäre Hotel Rosentaler Hof im ruhigen und idyllischen Ort Mühlbach in St. Jakob im Rosental.

All jene, die im Urlaub gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind im Landhotel Rosentaler Hof in St. Jakob/Kärnten sehr gut aufgehoben. Genussradfahrer mit E-Bike genauso wie sportliche Mountainbiker und ambitionierte Rennradfahrer - alle kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten. Nach der Tour heißt es ausspannen im Wellnessbereich mit Sauna und Hallenbad oder im großen Swimmingpool. Und am Abend werden Ihnen bodenständige, regionale Gerichte mit Alpen-Adria- Einschlag serviert.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Vorteil: Verbringen Sie zu zweit drei Tage/zwei Nächte im Landhotel Rosentaler Hof zum "2 für 1"-Preis.

Buchungszeiträume (Preise gültig für 2 Personen):

• 190 Euro: 29. 9. - 13. 10. 2019

• 209 Euro: 8. - 28. 9. 2019

• 229 Euro: 31. 8. - 4. 9. 2019

Folgende Leistungen sind unter anderem inkludiert:

2 Nächte im Doppelzimmer inkl. Rosentaler-Hof-Aktiv-Genusspension (Frühstücksbuffet, Nachmittagskuchen mit Teebar und Abendbuffet) und ein Tag E-Bike gratis (E-City-Bike).

Kontakt & Infos:

Landhotel Rosentaler Hof****

Mühlbach 28

A-9184 St. Jakob im Rosental

Tel.: +43 42 53 / 22 41

E-Mail: office@rosentaler-hof.at

www.rosentaler-hof.at



