Verbringen Sie zwei Nächte zum "2-für-1"-Preis im Hotel Sporer der Parktherme Bad Radkersburg und erleben Sie dabei die Thermalwasser-Wochen in der Parktherme Bad Radkersburg (noch bis zum 22. März).

Besonders in der kühleren Jahreszeit lockt die Parktherme Bad Radkersburg mit ihrem mineralstoffreichen Thermalwasser, das nicht nur gesundheitsfördernd wirkt, sondern Körper und Geist mit angenehmer Wärme umgibt.

Anzeige

Im Rahmen der Thermalwasser-Wochen, die noch bis 22. März 2019 dauern, können Sie sich in Österreichs Therme des Jahres auf die Spuren des einzigartigen Thermalwassers begeben und neue Angebote kennenlernen.

Das Highlight, die Sauna-Zeremonie im Saunadorf, darf natürlich auch nicht fehlen!

SN-Card-Vorteil:

Buchen Sie einen Kurzurlaub im Vier-Sterne-Altstadthotel Sporer der Parktherme Bad Radkersburg um nur 241,50 Euro für zwei Personen und drei Nächte.

Vier Tage/drei Nächte im Doppelzimmer - Inklusivleistungen:

• Frühstücksbuffet

• Vier Tage Eintritt in die Parktherme Bad Radkersburg

• Gratis Bademantel und Handtuch in der Parktherme Radkersburg während des Aufenthaltes

• Reservierte Liegebereiche in der Parktherme Bad Radkersburg

• Kostenloser Parkplatz

Reisezeitraum: bis 30. Juni 2019 (außer 19. bis 25. Februar 2019).

Buchbar je nach Verfügbarkeit. Anreise nur am Sonntag.

Mindestaufenthalt 3 Nächte.

Infos & Buchungen:

Hotel Sporer der Parktherme Bad Radkersburg

Emmenstraße 13

8490 Bad Radkersburg

Tel.: +43 3476 / 35 00 42

E-Mail: hotelsporer@parktherme.at

www.hotelsporer.at



Quelle: SN