Ruhepol in Alleinlage mit Blick zum Achensee - ein kleines bisschen mehr Vollkommenheit für Ihr Leben! Verbringen Sie erlebnisreiche Tage, die genau das bieten, was Sie suchen: Genuss, Verwöhnmomente, Ruhe, Natur und neue Perspektiven.

Gipfel. Natur. See. Und Lebensluxus. Ein Herbst an der Pole-Position.

Urlaub kann so vieles sein. Doch nur eine Sehnsucht lässt uns reisen: Die Sehnsucht nach uns selbst, nach intensivem Fühlen und Berührtwerden. All das ist hier zu Hause: Im DAS KRONTHALER Alpine Lifestyle Hotel in beneidenswerter Alleinlage am Tiroler Achensee. Wo Gipfel und See wie Herz und Seele zueinander finden: Beim Biken. Beim Yoga mit Seeblick. Beim geführten Forest-Bathing. Beim Wandern.

Und in dem Moment, wenn wir auf dem Gipfel stehen und hoch über den Dingen erkennen, wie alles zusammenfindet - und zusammengehört. Zu einem Urlaub in der alpinen Pole-Position. Im DAS KRONTHALER am Achensee und mitten im Naturpark Karwendel. Zum Aperitif am Kaminfeuer. Und zum Gourmet-Dinner. Lassen Sie sich begeistern! Gerne: www.daskronthaler.com

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten folgenden Vorteil:

• 2 Nächte im Double M um 294 Euro pro Person (statt 368 Euro)

• Verlängerungsnacht à 147 Euro pro Person (statt 184 Euro)

Aktion gültig ab sofort bis zum 21. Dezember 2019.

Adults-only-Hotel. Gäste ab 14 Jahre sind willkommen.

Zimmer je nach Verfügbarkeit. Preise exklusive Ortstaxe.

Reservierungen per E-Mail: welcome@daskronthaler.com oder telefonisch unter +43 5246 / 6389 mit dem Kennwort "SN-Card".

Infos & Kontakt:

DAS KRONTHALER****S

Am Waldweg 105 a | 6215 Achenkirch | Achensee | Tirol

www.daskronthaler.com



