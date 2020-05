Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und besuchen Sie die gemütliche Waldhof Alm am wunderschönen Fuschlsee. Mit der SN-Card sparen Sie außerdem 20% Rabatt auf Essen und Getränke.

Eingebettet zwischen den Bergen und dem Fuschlsee, am Rande des hauseigenen Golfplatzes, ganz nah an der Natur und nur 15 Minuten Fußweg von der Seepromenade in Fuschl am See entfernt: Die Ebner's Waldhof Alm ist ein gemütliches Plätzchen für Golf- und Wanderfreunde, Natursuchende und Schneehasen aller Altersstufen.

Strahlt die Sonne über dem Salzkammergut, ist die Waldhof Alm die schönste Einkehr nach einer Golf- oder Wanderrunde. Hier werden Sie mit traditioneller Kulinarik und regionalen Köstlichkeiten verwöhnt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten bei Vorlage ihrer SN-Card 20% Rabatt auf Essen und Trinken in der Ebner's Waldhof Alm - gültig für zwei Personen inklusive deren Kinder (pro Haushalt).

Aktion gültig bis 31. August 2020.

Um telefonische Tischreservierung wird gebeten!

Aktuelle Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag: 11-21 Uhr

Montag und Dienstag: Ruhetag

Infos & Kontakt:

Waldhof Alm

Schoberstraße 20

5330 Fuschl am See

Tel.: +43 6226 / 8264 35

www.ebners-waldhof.at



Über die SN-Card

Quelle: SN