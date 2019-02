Das Almdorf Seinerzeit begrüßt Sie in reizvoller Lage auf etwa 1.400 Meter über dem Meeresspiegel in den Nockbergen in Kärnten. Direkt vor der Haustür beginnen die Wanderwege und das Skigebiet Bad Kleinkirchheim - St. Oswald.

Die 51 traditionellen Almhütten und einzigartigen Chalets der beiden Dorfteile "Fellacher" und "Kleeangerle" fügen sich auf einem ruhig gelegenen Hochplateau zu einem gemütlichen Almdorf zusammen. Anzeige

Das Almdorf Seinerzeit ist eine weltweit einzigartige Hotelanlage im UNESCO Biosphärenpark Nockberge auf einer Seehöhe von 1400 Metern. Hier wird das Echte und Traditionelle mit den Vorzügen der modernen Welt in Einklang gebracht. Heimelige Hütten, Jagdhäuser und Chalets bilden gemeinsam mit den urigen Restaurants, dem Badehaus, Alm-Spa und dem persönlichen Hüttenwirt-Service den Rahmen für einen wunderbaren Urlaub mitten in der Natur. Es ist die Herzlichkeit aller Mitarbeiter, es ist ihre Aufmerksamkeit, ihre Freude und es ist ihre Gastfreundschaft, die einen Aufenthalt im Almdorf Seinerzeit in Kärnten zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. SN-Card-Vorteil:

Almdorf Seinerzeit

Vorderkoflach 36, 9564 Patergassen

Telefon: +43 4275 / 7201

E-Mail: welcome@almdorf.com

