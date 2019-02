Umgeben von der imposanten Bergwelt des Dachstein- Gletschers und doch zentral gelegen sind die Rittis Alpin Chalets der perfekte Ausgangspunkt für einen sportlichen Winterurlaub in Ramsau am Dachstein.

Die Rittis Alpin Chalets Dachstein liegen in Ramsau am Dachstein und wurden im Dezember 2016 eröffnet. 6 Gebäude, also größere Chalets, wurden mit viel Naturholz, Fichte und Zirbe, errichtet. Die Gäste erwarten 10 Doppelzimmer und 15 moderne Appartements, wobei die Appartements mit privater Sauna und offenem Kamin ausgestattet sind. Alle Wohneinheiten sind sehr großzügig dimensioniert.

Im Winter kann man die großen Skigebiete wie Planai, Reiteralm oder Hauser Kaibling leicht erreichen. Auch am Hausberg, dem Rittisberg, kann man schöne Skistunden verbringen. Ramsau bekannt als Wander-, Winterwander- und Langlaufgebiet! Nur wenige Meter entfernt befindet sich der Einstieg ins 220 km Loipennetz!

Das Chaletdorf verfügt über eine private Garage und einen Wohlfühlbereich mit Finnischer Sauna, Zirbenholz-Ruhebereich und Fitnessraum mit modernen Geräten.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten vom 17. März bis 29. April 2019 (nach Verfügbarkeit). Tägliche An- und Abreise möglich.

Weitere SN-Card-Vorteile:

- 21. bis 24. März: Appartement mit privater Sauna und Kamin ohne Verpflegung inkl. Endreinigung um nur 342 Euro statt 428 Euro pro Person (23. März: Konzert von Andrea Berg in Schladming).

- 25. bis 28. April: Doppelzimmer mit Frühstück um nur 197 Euro statt 246 Euro pro Person.

Infos & Buchungen:

Rittis Alpin Chalets Dachstein

Rittisbergblick Hotel GmbH

Vorberg 613-618

8972 Ramsau am Dachstein

Tel.: +43 3687 / 21705-0

E-Mail: info@rittis.com

www.rittis.com

