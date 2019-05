Das familienfreundliche Hotel Kogler's Pfeffermühle am idyllischen Urbansee in Mittelkärnten ist Ausgangspunkt für viele Aktivitäten. Verbringen Sie abwechslungsreiche und erholsame Tage in unberührter Landschaft auf 790 m Seehöhe.

Auf einer sonnigen Anhöhe, umgeben von grünen Wiesen und Wäldern und mit Blick auf die atemberaubende Bergwelt der Karawanken, liegt das Drei-Sterne-Superior-Hotel Kogler's Pfeffermühle. Zentral im Herzen Kärntens gelegen und ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge.

Im Sommer erwartet Sie einer der wärmsten Badeseen Kärntens, die Naturseearena Urbansee - mit bester Trinkwasserqualität. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen für 3 Tage/2 Nächte (tägliche Anreise möglich) einen Pauschalpreis von 279 Euro statt 319 Euro im Doppelzimmer Alpenblick. Verlängerungsnacht à 124 Euro. Preise gültig für jeweils 2 Personen. Aktion gültig bis zum 15. August 2019. Inklusivleistungen:

• Wörthersee Card mit Region Mittelkärnten

• Begrüßungsgetränk an der Hotelbar

• Frühstücksbuffet

• Täglich Salatbuffet

• Abend Wahlmenüs oder Themenabend

• Besuch der KOGLERs Erlebniswelt der Pfeffers im Hotel Buchungen & Infos:

Hotel KOGLERs "Pfeffermühle"

Steinweg 6

9554 St. Urban am Urbansee

Tel.: +43 4277 / 8329

E-Mail: info@kogler.co.at

