Ruhepol in Alleinlage mit Blick zum Achensee - ein kleines bisschen mehr Vollkommenheit für Ihr Leben! Verbringen Sie erlebnisreiche Tage, die genau das bieten, was Sie suchen: Genuss, Verwöhnmomente, Ruhe, Natur und neue Perspektiven.

Piste. Natur. Lebensluxus. Ein Winter an der Poleposition.

Wo wollen Sie starten? Ganz vorn! Direkt an den Pisten. Direkt an den Loipen. Und in beneidenswerter Alleinlage am Waldrand. Wo Ihre Skiguides Sie abholen. Wo Sportshop und Skiverleih im Hotel warten. Wo Sie mit Ski-in, Ski-out direkt in die Pisten und Loipen einsteigen. Wo Sie mittags im Hotel einen Boxenstopp zum Light-Lunch einlegen.

Und wo neben dem sanften Skivergnügen die funkelnde Faszination auch andere Begeisterungsräume öffnet: Den angrenzenden Wald und seine Pfade. Die Skitour-Strecken. Die Rodelbahnen. Die verschneiten Uferwege am Achensee.

Die stille Welt, die Sie ganz geheim auf Schneeschuhen entdecken - und aus der Sie Bilder voll Schönheit und weißem Funkeln mitnehmen ins 2500 m große Spa. Zum Aperitif am Kaminfeuer. Und zum Gourmet-Dinner.

Lassen Sie sich begeistern! An der alpinen Poleposition.

Mehr? Unbedingt: www.daskronthaler.com

SN-Card-Vorteile:

• 7. 1.-2. 2. 2020

2. 3.-3. 4. 2020

2 Nächte im Double M um 302,40 Euro pro Person (statt 378 Euro)

• 3. 2-7. 2. 2020

26. 2.- 1. 3. 2020

2 Nächte im Double M um 326,40 Euro pro Person (statt 408 Euro)

• Auch auf Verlängerungsnächte (für die oben genannten Zeiträume) erhalten SN-Card-Inhaber einen 20% Bonus.

Zimmer je nach Verfügbarkeit. Preise exklusive Ortstaxe.

Buchungen: welcome@daskronthaler.com oder telefonisch unter +43 5246 / 6389 mit dem Kennwort "SN-Card".

Infos/Kontakt:

DAS KRONTHALER****S

Am Waldweg 105 a

6215 Achenkirch

Tel.: 43 5246 / 6389

welcome@daskronthaler.com

www.daskronthaler.com

