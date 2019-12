"Vom Bett aufs Brett": Erleben Sie einen fantastischen Skiurlaub mit der ganzen Familie in den stilvollen Apartments direkt an der Skipiste am schneesicheren Katschberg, inmitten eines traumhaften Wandergebietes. Näher an den Bergen geht's nicht!

Winterurlaub auf 1640 Metern ohne Auto und Skibus - das ist möglich in den modernen alpinen Lifestyle-Apartments im Aparthotel am Katschberg, dem schneesicheren Skigebiet und traumhaften Wandergebiet zwischen Kärnten und dem Salzburger Land. Am Morgen als Erster auf der Piste sein, die Abende in den 50 m² großen und komfortablen ALPEN-SUITEN im modernen Design genießen.

Erholung bietet das 600 m² große Alpen.Veda.Spa, die Kids toben sich im hauseigenen 120 m² großen Spielzimmer aus. Reisezeitraum:

4. 1 .- 1. 2. 2020

29. 2.- 29. 3. 2020 SN-Card-Vorteil:

Mindestaufenthalt 3 Nächte für zwei Personen (Einzelnutzung nicht möglich).

ALPEN.SUITE inklusive Frühstück und Endreinigung: 99 Euro statt 149 Euro pro Person und Nacht. Kontakt & Buchungen:

DAS ALPENHAUS KATSCHBERG.1640

Katschberghöhe 333

5582 St. Michael im Lungau

Tel.: +43 4734 / 491-0

E-Mail: willkommen@alpenhaus-katschberg.at Mehr Infos: www.alpenhaus-katschberg.at Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN