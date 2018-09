Fluss-Schnuppern auf der Donau

Vom 26. bis zum 29. Oktober steht eine besondere Kurz-Kreuzfahrt entlang der schönsten Flussabschnitte auf der Donau mit der MS Amadeus Classic auf dem Programm (vier Tage/drei Nächte - ab 299 Euro pro Person).

Nach Einschiffung und der Stadtbesichtigung von Regensburg geht es mit der "MS Amadeus Classic" flussabwärts in Richtung deutsch-österreichische Grenze. Ein Stadtrundgang in Passau bringt Ihnen die schönsten Sehenswürdigkeiten näher.

Die Reise führt anschließend nach Linz, wo ein Stadtrundgang geplant ist, und am dritten Tag durch den Strudengau und die unvergleichliche Wachau mit den Stiften Melk und Göttweig und der Altstadt von Krems - diese wird ebenfalls besichtigt, bevor mit Wien/Nußdorf das Ziel erreicht wird.

SN-Card-Vorteil:

Die Bus-Anreise ab Salzburg via Linz und Suben zum Schiff ist gratis!

Buchung & Infos:

Reisebüro Marazeck Reisen

Hubert-Sattler-Gasse 3

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 23 11

E-Mail: office@marazeck.com

www.marazeck.com

Quelle: SN